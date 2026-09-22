O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a condenação do Hopi Hari pelo acidente que deixou uma adolescente de 15 anos sem o rim direito durante a edição de 2023 da Hora do Horror, evento temático realizado pelo parque em Vinhedo. A decisão mais recente rejeitou os embargos apresentados pela empresa e preservou a indenização de R$ 60 mil determinada no processo. O valor corresponde a R$ 50 mil por danos morais e R$ 10 mil por danos estéticos. O parque informou que pretende recorrer.

De acordo com os autos, a adolescente, moradora de Mauá, estava no local em uma excursão escolar quando foi surpreendida por um personagem durante a atração. Em meio ao ambiente escuro, ela correu e acabou sofrendo uma queda, atingindo o corpo contra uma estrutura rígida. O impacto provocou uma laceração no rim direito e levou à necessidade de retirada completa do órgão. O procedimento deixou ainda uma cicatriz de 17 centímetros no abdômen.