21 de setembro de 2026
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CASO CHOCANTE!

Jovem sofre hemorragia após andar em montanha-russa do Hopi Hari

Por Will Baldine | Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução
A jovem foi encaminhada para atendimento médico e recebeu o diagnóstico de hemorragia intracraniana e edema cerebral
A jovem foi encaminhada para atendimento médico e recebeu o diagnóstico de hemorragia intracraniana e edema cerebral

Uma jovem sofreu lesões e precisou passar por cirurgias após utilizar a montanha-russa Montezum, no parque Hopi Hari, em Vinhedo (SP). O caso foi apresentado em uma reportagem do programa Fantástico.

Segundo as informações divulgadas, Júlia Bossoni teria utilizado a atração duas vezes no mesmo dia. Após o segundo percurso, ela teria retornado à plataforma desacordada e apresentando convulsões.

A jovem foi encaminhada para atendimento médico e recebeu o diagnóstico de hemorragia intracraniana e edema cerebral. Diante do quadro, ela precisou passar por uma cirurgia de emergência.

Saiba mais:

Laudo aponta traumatismo cranioencefálico

De acordo com a reportagem, um laudo médico identificou traumatismo cranioencefálico. A avaliação apontou que a lesão teria ocorrido por um mecanismo de contragolpe durante o percurso da atração.

Júlia permaneceu internada por 57 dias e passou por sete cirurgias, ainda segundo as informações divulgadas.

Após o período de internação, ela ficou com perda dos movimentos do lado esquerdo do corpo. Também passou a apresentar dificuldades na fala e alterações de memória.

Atualmente, a jovem realiza tratamento de reabilitação, com acompanhamento de profissionais de fisioterapia, terapia ocupacional e fonoaudiologia.

Ministério Público investiga o caso

O Ministério Público de São Paulo abriu uma investigação para apurar as circunstâncias do ocorrido.

O órgão também solicitou uma perícia na montanha-russa Montezum. O objetivo é verificar as condições da atração e esclarecer o que aconteceu durante o percurso realizado pela jovem.

A família de Júlia também busca na Justiça a realização de uma perícia para auxiliar na apuração do caso.

Hopi Hari se manifesta

Em posicionamento reproduzido pelo Fantástico, o Hopi Hari informou que a montanha-russa Montezum possui certificação internacional e passa por inspeções periódicas.

O parque também afirmou que existem orientações aos visitantes sobre os riscos e as restrições relacionadas ao uso da atração.

Segundo o Hopi Hari, Júlia recebeu atendimento de acordo com os protocolos adotados pelo parque após o ocorrido.

A investigação deverá analisar as circunstâncias do episódio e as condições da atração para esclarecer as causas das lesões apresentadas pela jovem.

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