Uma jovem sofreu lesões e precisou passar por cirurgias após utilizar a montanha-russa Montezum, no parque Hopi Hari, em Vinhedo (SP). O caso foi apresentado em uma reportagem do programa Fantástico.

Segundo as informações divulgadas, Júlia Bossoni teria utilizado a atração duas vezes no mesmo dia. Após o segundo percurso, ela teria retornado à plataforma desacordada e apresentando convulsões.

A jovem foi encaminhada para atendimento médico e recebeu o diagnóstico de hemorragia intracraniana e edema cerebral. Diante do quadro, ela precisou passar por uma cirurgia de emergência.