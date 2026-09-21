Uma jovem sofreu lesões e precisou passar por cirurgias após utilizar a montanha-russa Montezum, no parque Hopi Hari, em Vinhedo (SP). O caso foi apresentado em uma reportagem do programa Fantástico.
Segundo as informações divulgadas, Júlia Bossoni teria utilizado a atração duas vezes no mesmo dia. Após o segundo percurso, ela teria retornado à plataforma desacordada e apresentando convulsões.
A jovem foi encaminhada para atendimento médico e recebeu o diagnóstico de hemorragia intracraniana e edema cerebral. Diante do quadro, ela precisou passar por uma cirurgia de emergência.
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Laudo aponta traumatismo cranioencefálico
De acordo com a reportagem, um laudo médico identificou traumatismo cranioencefálico. A avaliação apontou que a lesão teria ocorrido por um mecanismo de contragolpe durante o percurso da atração.
Júlia permaneceu internada por 57 dias e passou por sete cirurgias, ainda segundo as informações divulgadas.
Após o período de internação, ela ficou com perda dos movimentos do lado esquerdo do corpo. Também passou a apresentar dificuldades na fala e alterações de memória.
Atualmente, a jovem realiza tratamento de reabilitação, com acompanhamento de profissionais de fisioterapia, terapia ocupacional e fonoaudiologia.
Ministério Público investiga o caso
O Ministério Público de São Paulo abriu uma investigação para apurar as circunstâncias do ocorrido.
O órgão também solicitou uma perícia na montanha-russa Montezum. O objetivo é verificar as condições da atração e esclarecer o que aconteceu durante o percurso realizado pela jovem.
A família de Júlia também busca na Justiça a realização de uma perícia para auxiliar na apuração do caso.
Hopi Hari se manifesta
Em posicionamento reproduzido pelo Fantástico, o Hopi Hari informou que a montanha-russa Montezum possui certificação internacional e passa por inspeções periódicas.
O parque também afirmou que existem orientações aos visitantes sobre os riscos e as restrições relacionadas ao uso da atração.
Segundo o Hopi Hari, Júlia recebeu atendimento de acordo com os protocolos adotados pelo parque após o ocorrido.
A investigação deverá analisar as circunstâncias do episódio e as condições da atração para esclarecer as causas das lesões apresentadas pela jovem.