Uma noite dedicada à música, poesia, literatura e outras manifestações artísticas será realizada nesta quinta-feira (24), em Piracicaba. A Biblioteca Pública Municipal Ricardo Ferraz de Arruda Pinto (Rua do Vergueiro, 145 – Centro) recebe, a partir das 19h, mais uma edição do Sarau das Artes – Quando a Primavera Chegar, com entrada gratuita e programação aberta ao público.

Organizado pela Academia Piracicabana de Letras (APL), o encontro reúne diferentes linguagens artísticas em uma mesma noite. A programação inclui apresentações musicais, dança, declamações, contação de histórias e um jogral, criando uma opção gratuita de cultura para quem estiver na cidade. A edição desta semana será inspirada na primavera, estação que começou em setembro. A proposta do Sarau das Artes é justamente acompanhar as mudanças do ano: os encontros são realizados a cada três meses, sempre no início de uma nova estação e com apresentações relacionadas ao período.

VEJA MAIS: