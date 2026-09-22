Uma noite dedicada à música, poesia, literatura e outras manifestações artísticas será realizada nesta quinta-feira (24), em Piracicaba. A Biblioteca Pública Municipal Ricardo Ferraz de Arruda Pinto (Rua do Vergueiro, 145 – Centro) recebe, a partir das 19h, mais uma edição do Sarau das Artes – Quando a Primavera Chegar, com entrada gratuita e programação aberta ao público.
Organizado pela Academia Piracicabana de Letras (APL), o encontro reúne diferentes linguagens artísticas em uma mesma noite. A programação inclui apresentações musicais, dança, declamações, contação de histórias e um jogral, criando uma opção gratuita de cultura para quem estiver na cidade. A edição desta semana será inspirada na primavera, estação que começou em setembro. A proposta do Sarau das Artes é justamente acompanhar as mudanças do ano: os encontros são realizados a cada três meses, sempre no início de uma nova estação e com apresentações relacionadas ao período.
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Entre as atrações confirmadas está o trio Caleidoscópio, formado por Beto Furlan, no violão e voz, Ana Paterniani, na flauta e voz, e Suzi Furlan, na voz. O público também poderá acompanhar uma sessão de contação de histórias com Madalena Tricânico e Carmelina Toledo Piza. A programação literária terá ainda o jogral “Dama das Orquídeas”, apresentado por escritoras, além de declamações feitas por integrantes da Academia Piracicabana de Letras e convidados. A diversidade de atrações segue a proposta do projeto de aproximar diferentes formas de expressão artística em um mesmo encontro.
Outro momento da noite será dedicado à escritora Maria de Lourdes Piedade Sodero Martins, escolhida como homenageada desta edição. Como parte da homenagem, ela apresentará duas poesias autorais, “Rubra Rosa” e “Viva a Vida”, que foram transformadas em músicas. As obras serão apresentadas com acompanhamento de Ivete Machado, Sandra Marques e do Trio Caleidoscópio. A escolha da homenageada também segue uma tradição do projeto: Maria de Lourdes foi indicada pelo homenageado da edição anterior, João Baptista de Souza Negreiros Athayde. Entre os nomes já homenageados estão Carmen Pilotto, Ivana Negri, Carmelina Toledo Piza, Madalena Tricânico e Elisabete Bortolin.
A entrada para o Sarau das Artes é gratuita e não há cobrança de ingresso para acompanhar a programação. A atividade conta com apoio da Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Cultura. O projeto já realizou encontros em diferentes momentos do ano e, em edições anteriores, reuniu música, poesia, literatura, canto, dança, artes plásticas, contação de histórias e teatro.