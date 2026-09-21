A primavera começa nesta terça-feira (22), às 21h05, pelo horário de Brasília, e deve trazer uma mudança importante no padrão do tempo em várias partes do Brasil. O fenômeno El Niño está se fortalecendo e a NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) aponta probabilidade superior a 90% de que ele permaneça na categoria muito forte durante o outono e o inverno do Hemisfério Norte. Para o Brasil, a projeção indica aumento da chuva no Sul e maior frequência de calor, além de períodos de chuva abaixo da média em áreas do Norte, Nordeste e parte do Centro-Oeste.

No Sul, a tendência é de uma primavera mais chuvosa, com possibilidade de temporais frequentes e volumes acima da média nos três estados. São Paulo e Mato Grosso do Sul também aparecem entre as áreas com previsão de mais chuva do que o normal, enquanto partes do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Goiás podem registrar aumento das precipitações. A combinação de calor, umidade e passagem de frentes frias pode favorecer episódios de chuva intensa, vento e granizo.

No sentido contrário, grande parte do Norte e do Nordeste deve atravessar a estação com chuva abaixo da média, reforçando o período seco que já é característico de algumas áreas. No Centro-Oeste, a previsão também indica calor acima do normal em diferentes pontos. O cenário merece atenção porque períodos de baixa umidade, temperaturas elevadas e pouca chuva podem aumentar o risco de queimadas, enquanto no Sul a preocupação se concentra nos episódios de chuva forte.