Duas pessoas morreram na hora e outras três ficaram feridas em um acidente gravíssimo na noite deste sábado (19), no km 117 da Rodovia do Açúcar, a SP-308. A batida aconteceu na altura de Elias Fausto, na Região Metropolitana de Piracicaba.

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A colisão brutal envolveu um Volkswagen Polo e uma Fiat Toro, e deixou a rodovia totalmente interditada por horas. Segundo o Centro de Controle da Artesp, o CCM, o Polo tentava atravessar a pista, do lado sul para o lado norte da rodovia, quando foi atingido transversalmente, em cheio, pela Fiat Toro, que trafegava no sentido norte.