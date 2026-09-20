20 de setembro de 2026
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REGIÃO DE PIRACICABA

Batida entre carros mata 2 e fere 3 na Rodovia do Açucar

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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Artesp
O Polo e a Fiat Toro ficaram destruídos após a colisão.
O Polo e a Fiat Toro ficaram destruídos após a colisão.

  Duas pessoas morreram na hora e outras três ficaram feridas em um acidente gravíssimo na noite deste sábado (19), no km 117 da Rodovia do Açúcar, a SP-308. A batida aconteceu na altura de Elias Fausto, na Região Metropolitana de Piracicaba.

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  A colisão brutal envolveu um Volkswagen Polo e uma Fiat Toro, e deixou a rodovia totalmente interditada por horas. Segundo o Centro de Controle da Artesp, o CCM, o Polo tentava atravessar a pista, do lado sul para o lado norte da rodovia, quando foi atingido transversalmente, em cheio, pela Fiat Toro, que trafegava no sentido norte.

Com o forte impacto, o Polo foi arremessado para o acostamento, completamente destruído, assino a Fita Toro. No Polo estavam cinco pessoas: duas morreram na hora, outras duas tiveram ferimentos leves e uma ficou em estado moderado. Na Fiat Toro, os dois ocupantes saíram ilesos.

O socorro foi dramático. Uma das vítimas do Polo entrou em parada cardíaca e os socorristas tiveram que pedir apoio de uma Unidade de Suporte Avançado, a USA.

Às 20h04, a primeira morte foi confirmada e outra vítima ainda lutava contra a parada cardíaca. Às 20h13, veio a confirmação do segundo óbito.Duas vidas perdidas no asfalto.

Por causa do acidente, a pista sentido norte foi totalmente interditada a partir das 19h22 e a pista sentido sul foi fechada totalmente às 19h45. Um congestionamento gigante se formou.

Até a última atualização, às 22h54 de sábado, a ocorrência ainda estava ativa e as equipes aguardavam a chegada da perícia para liberar os corpos.

Além das equipes de socorro, a Polícia Rodoviária, peritos, a concessionária e a funerária estiveram no local.

As identidades das vítimas fatais e para onde os feridos foram levados ainda não foram divulgadas.

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