Duas pessoas morreram na hora e outras três ficaram feridas em um acidente gravíssimo na noite deste sábado (19), no km 117 da Rodovia do Açúcar, a SP-308. A batida aconteceu na altura de Elias Fausto, na Região Metropolitana de Piracicaba.
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A colisão brutal envolveu um Volkswagen Polo e uma Fiat Toro, e deixou a rodovia totalmente interditada por horas. Segundo o Centro de Controle da Artesp, o CCM, o Polo tentava atravessar a pista, do lado sul para o lado norte da rodovia, quando foi atingido transversalmente, em cheio, pela Fiat Toro, que trafegava no sentido norte.
Com o forte impacto, o Polo foi arremessado para o acostamento, completamente destruído, assino a Fita Toro. No Polo estavam cinco pessoas: duas morreram na hora, outras duas tiveram ferimentos leves e uma ficou em estado moderado. Na Fiat Toro, os dois ocupantes saíram ilesos.
O socorro foi dramático. Uma das vítimas do Polo entrou em parada cardíaca e os socorristas tiveram que pedir apoio de uma Unidade de Suporte Avançado, a USA.
Às 20h04, a primeira morte foi confirmada e outra vítima ainda lutava contra a parada cardíaca. Às 20h13, veio a confirmação do segundo óbito.Duas vidas perdidas no asfalto.
Por causa do acidente, a pista sentido norte foi totalmente interditada a partir das 19h22 e a pista sentido sul foi fechada totalmente às 19h45. Um congestionamento gigante se formou.
Até a última atualização, às 22h54 de sábado, a ocorrência ainda estava ativa e as equipes aguardavam a chegada da perícia para liberar os corpos.
Além das equipes de socorro, a Polícia Rodoviária, peritos, a concessionária e a funerária estiveram no local.
As identidades das vítimas fatais e para onde os feridos foram levados ainda não foram divulgadas.