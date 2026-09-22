Uma proposta em tramitação na Câmara dos Deputados pode criar uma nova possibilidade de economia para brasileiros com 60 anos ou mais que pretendem comprar um veículo zero-quilômetro. O Projeto de Lei 2.937/2020 prevê isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) na aquisição de automóveis novos por pessoas idosas.

A medida, porém, ainda não virou lei e não pode ser solicitada nas concessionárias. Atualmente, a proposta aguarda designação de relator na Comissão de Finanças e Tributação (CFT) da Câmara.

O texto aprovado pela Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa estabelece que o benefício seria destinado a pessoas com pelo menos 60 anos. A regra não exige que o consumidor seja aposentado ou receba algum benefício do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).