Quem está esperando uma encomenda pode receber uma mensagem informando que o pacote foi parado, que existe uma pendência ou que é necessário pagar uma pequena taxa para que a entrega seja liberada. O aviso costuma chegar por SMS, WhatsApp ou e-mail e pode apresentar nome de empresa conhecida, número de rastreamento e até informações verdadeiras sobre a compra. A aparência de legitimidade é justamente uma das principais estratégias utilizadas pelos criminosos.

O objetivo é fazer com que a vítima clique rapidamente em um link e informe dados pessoais, bancários ou do cartão. Em outros casos, a página falsa solicita um pagamento, geralmente de valor baixo, para supostamente regularizar a entrega. Mesmo que a cobrança seja de poucos reais, o prejuízo pode ser muito maior quando os dados fornecidos são utilizados posteriormente em outras fraudes.

O link leva a uma página falsa

Depois de clicar na mensagem, a vítima pode ser direcionada para um site que imita a página de uma transportadora, dos Correios ou de uma loja onde a compra foi realizada. O endereço, porém, pode não ter qualquer relação com a empresa verdadeira. Para aumentar a confiança, os criminosos reproduzem logotipos, cores, campos de rastreamento e até informações sobre o pedido.