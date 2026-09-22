Quem está esperando uma encomenda pode receber uma mensagem informando que o pacote foi parado, que existe uma pendência ou que é necessário pagar uma pequena taxa para que a entrega seja liberada. O aviso costuma chegar por SMS, WhatsApp ou e-mail e pode apresentar nome de empresa conhecida, número de rastreamento e até informações verdadeiras sobre a compra. A aparência de legitimidade é justamente uma das principais estratégias utilizadas pelos criminosos.
O objetivo é fazer com que a vítima clique rapidamente em um link e informe dados pessoais, bancários ou do cartão. Em outros casos, a página falsa solicita um pagamento, geralmente de valor baixo, para supostamente regularizar a entrega. Mesmo que a cobrança seja de poucos reais, o prejuízo pode ser muito maior quando os dados fornecidos são utilizados posteriormente em outras fraudes.
O link leva a uma página falsa
Depois de clicar na mensagem, a vítima pode ser direcionada para um site que imita a página de uma transportadora, dos Correios ou de uma loja onde a compra foi realizada. O endereço, porém, pode não ter qualquer relação com a empresa verdadeira. Para aumentar a confiança, os criminosos reproduzem logotipos, cores, campos de rastreamento e até informações sobre o pedido.
A página pode informar que o pacote está retido em uma unidade, que o endereço precisa ser atualizado ou que existe uma taxa de liberação. Em seguida, aparece um botão para pagamento ou um formulário solicitando informações. O problema é que os dados inseridos são enviados diretamente aos golpistas, que podem utilizá-los para novas tentativas de fraude.
Criminosos usam informações reais
Um dos pontos que tornam esse tipo de golpe mais convincente é o uso de informações verdadeiras. Dados como nome, endereço, CPF, número do pedido ou detalhes de uma compra podem aparecer na abordagem. Isso pode fazer a vítima acreditar que somente a empresa responsável pela entrega teria acesso àquelas informações.
No entanto, ter dados corretos não significa que a mensagem seja legítima. Informações pessoais podem ter sido obtidas em vazamentos, cadastros, anúncios ou outras fontes. Por isso, o consumidor não deve utilizar o conteúdo da própria mensagem como única forma de confirmar a situação da encomenda.
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Como conferir uma cobrança
A maneira mais segura de verificar o andamento de uma entrega é acessar diretamente o aplicativo ou o site oficial da loja, da transportadora ou dos Correios, digitando o endereço no navegador ou utilizando um aplicativo já instalado. O consumidor deve evitar entrar nesses serviços por meio de links recebidos em mensagens inesperadas.
Também é importante observar o endereço do site antes de informar qualquer dado. Domínios estranhos, erros de português, pedidos urgentes e cobranças inesperadas são sinais que merecem atenção. Se houver dúvida sobre uma taxa, a orientação é procurar a empresa por um canal oficial e confirmar se existe realmente alguma pendência relacionada à encomenda.
A pequena taxa também pode ser perigosa
O valor baixo da cobrança é outra estratégia usada para diminuir a desconfiança. Uma mensagem pedindo R$ 5, R$ 10 ou R$ 20 pode parecer pouco relevante e levar a vítima a pagar sem conferir a origem da solicitação. O problema é que, durante o processo, a página pode coletar dados do cartão, informações pessoais ou credenciais utilizadas em outros serviços.
Se a pessoa perceber que caiu no golpe, deve interromper imediatamente qualquer contato com o criminoso e guardar prints da mensagem, do site e do comprovante de pagamento. Caso tenha informado dados bancários ou realizado uma transferência, também é importante procurar o banco pelos canais oficiais o quanto antes e registrar um boletim de ocorrência. Quanto mais rápido a vítima agir, maiores são as possibilidades de impedir novos prejuízos.