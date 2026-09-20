A região amanheceu de luto neste domingo (20) com a notícia da morte de Jerdes Andrade, profissional conhecido por sua atuação na coluna social, na moda e na maquiagem em Rio Claro e na região de Piracicaba.

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Ao longo de sua trajetória, Jerdes conquistou espaço e reconhecimento pelo trabalho desenvolvido em diferentes áreas da beleza e da moda. Seu jeito marcante e a facilidade para criar laços fizeram com que construísse, durante os anos, uma ampla rede de amizades.