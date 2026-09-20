A região amanheceu de luto neste domingo (20) com a notícia da morte de Jerdes Andrade, profissional conhecido por sua atuação na coluna social, na moda e na maquiagem em Rio Claro e na região de Piracicaba.
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Ao longo de sua trajetória, Jerdes conquistou espaço e reconhecimento pelo trabalho desenvolvido em diferentes áreas da beleza e da moda. Seu jeito marcante e a facilidade para criar laços fizeram com que construísse, durante os anos, uma ampla rede de amizades.
Além de colunista social, Jerdes também trabalhou como estilista, produtor de moda e maquiador, atividades nas quais deixou sua marca e que ajudaram a construir sua trajetória profissional.
Jerdes enfrentava uma batalha contra o câncer e vinha lutando contra a doença. A morte provocou manifestações de pesar entre pessoas que conviveram com ele e acompanharam sua trajetória.
Mais do que a atuação profissional, ficam as lembranças de uma pessoa que fez da convivência, da amizade e da paixão pela moda parte importante de sua história.
Despedida
O velório de Jerdes Andrade será realizado nesta segunda-feira (21), no Cemitério Memorial Cidade Jardim. A cerimônia terá início às 10h, com encerramento previsto para as 16h.
Familiares, amigos e pessoas que fizeram parte de sua caminhada poderão prestar as últimas homenagens.