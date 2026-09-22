A primavera de 2026 começa nesta terça-feira (22) sob influência de um El Niño considerado muito forte, com previsão de temperaturas acima da média, períodos de seca e ocorrência de tempestades severas em diferentes regiões do Brasil.
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Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o fenômeno deve provocar um cenário de contrastes no país. Enquanto algumas áreas terão chuva acima da média, outras devem enfrentar estiagem mais intensa.
No Sul, a previsão indica maior volume de chuvas e possibilidade de tempestades. O excesso de precipitação também pode atingir áreas do Sudeste e do Centro-Oeste, com destaque para São Paulo e Mato Grosso do Sul.
Já no Norte e Nordeste, a tendência é de chuvas mais irregulares e períodos de déficit hídrico. O norte do Piauí e o noroeste do Ceará estão entre as áreas com previsão de menor volume de chuva.
Temperaturas elevadas
Além da distribuição irregular das chuvas, o Inmet prevê temperaturas acima da média em grande parte do território brasileiro durante a primavera.
O El Niño também deve favorecer a formação de sistemas de tempestades no Sul. Entre os fenômenos previstos estão os Complexos Convectivos de Mesoescala, caracterizados por grandes aglomerados de tempestades.
As condições climáticas devem ser acompanhadas ao longo dos próximos três meses, período de duração da primavera no Hemisfério Sul.
De acordo com projeções do Centro de Previsão Climática da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica (CPC/NOAA), há mais de 90% de probabilidade de o El Niño atingir a categoria de “muito forte” durante a estação.