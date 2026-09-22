A primavera de 2026 começa nesta terça-feira (22) sob influência de um El Niño considerado muito forte, com previsão de temperaturas acima da média, períodos de seca e ocorrência de tempestades severas em diferentes regiões do Brasil.

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Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o fenômeno deve provocar um cenário de contrastes no país. Enquanto algumas áreas terão chuva acima da média, outras devem enfrentar estiagem mais intensa.