Estudantes e demais interessados em aprender uma nova língua podem utilizar gratuitamente o aplicativo MEC Idiomas, plataforma do Ministério da Educação que oferece cursos de inglês e espanhol, do nível básico ao avançado. O acesso é feito por meio de login na conta Gov.br.

A ferramenta organiza os conteúdos em seis níveis, do A1 ao C2, seguindo o Quadro Europeu Comum de Referência para Línguas. Cada nível possui de quatro a seis módulos, com 10 a 15 aulas por módulo.

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