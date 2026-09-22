Estudantes e demais interessados em aprender uma nova língua podem utilizar gratuitamente o aplicativo MEC Idiomas, plataforma do Ministério da Educação que oferece cursos de inglês e espanhol, do nível básico ao avançado. O acesso é feito por meio de login na conta Gov.br.
A ferramenta organiza os conteúdos em seis níveis, do A1 ao C2, seguindo o Quadro Europeu Comum de Referência para Línguas. Cada nível possui de quatro a seis módulos, com 10 a 15 aulas por módulo.
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Antes de iniciar os estudos, o usuário realiza um teste de nivelamento com cerca de 15 perguntas. A partir do resultado, o aplicativo indica o nível mais adequado. Caso o estudante considere a classificação abaixo de seu conhecimento, é possível refazer a avaliação posteriormente.
Prática de conversação
Um dos recursos disponíveis é o “Fale e Pratique”, voltado ao desenvolvimento da pronúncia e da comunicação oral. A ferramenta utiliza inteligência artificial para analisar a fala do estudante, avaliando aspectos como precisão dos sons, entonação e ritmo.
A plataforma também permite praticar conversação por texto e voz, tirar dúvidas e receber explicações durante o processo de aprendizagem. As atividades incluem exercícios, avaliações e recursos de gamificação para estimular a continuidade dos estudos.
Apesar do uso de inteligência artificial, os conteúdos pedagógicos são produzidos por professores. Textos, questões, avaliações, testes e microaulas são elaborados por profissionais, enquanto a IA atua como ferramenta de apoio.
Ao concluir cada nível, o estudante recebe um certificado de proficiência. O documento, porém, não substitui uma certificação internacional ou uma prova oficial de proficiência.
Quatro novos idiomas
O MEC também prevê a ampliação do catálogo da plataforma. Nos próximos meses, estão previstos cursos de mandarim, coreano, italiano e francês, que serão adicionados às opções atuais de inglês e espanhol.
Os novos cursos ainda estão em processo de contratação.
Como acessar
Para utilizar o MEC Idiomas, o estudante deve baixar o aplicativo nas lojas virtuais ou acessar a plataforma pela internet. É necessário fazer login com uma conta Gov.br e, depois, escolher entre inglês e espanhol.
A plataforma também pode servir como apoio aos estudantes que se preparam para o Enem, especialmente no desenvolvimento de vocabulário e conhecimento em línguas estrangeiras.