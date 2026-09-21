A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nesta segunda-feira (21), a apreensão de unidades falsificadas do medicamento Phesgo, utilizado no tratamento de determinados casos de câncer de mama. A medida foi adotada após a fabricante, Produtos Roche Químicos e Farmacêuticos, comunicar à agência a identificação de produtos com características diferentes das originais.

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A determinação é específica para unidades do lote B5011B05, com data de fabricação indicada como junho de 2025. Segundo a Anvisa, os produtos identificados como falsificados não podem ser armazenados, comercializados, importados, exportados ou utilizados.