A informação foi divulgada pela família e pela assessoria do parlamentar em uma nova atualização sobre seu estado.

Diante do momento delicado, familiares reforçaram o pedido para que a população continue em oração pela recuperação do vereador.

A família também agradeceu as inúmeras manifestações de carinho, apoio e solidariedade recebidas durante o período de internação.

Ao mesmo tempo, foi feito um apelo pela preservação do sigilo hospitalar e pelo respeito à privacidade de Fabrício Polezi e de seus familiares. Por esse motivo, não foram divulgados detalhes sobre o local da internação ou sobre seu quadro clínico.