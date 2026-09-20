20 de setembro de 2026
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Família do vereador Fabrício Polezzi pede orações e privacidade

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Redes sociais e Sampi/arquivo.
Familiares do vereador pediram orações e privacidade neste momento de recuperação.
Familiares do vereador pediram orações e privacidade neste momento de recuperação.

 O vereador de Piracicaba Fabrício Polezi permanece internado e continua recebendo os cuidados médicos necessários.

 A informação foi divulgada pela família e pela assessoria do parlamentar em uma nova atualização sobre seu estado.

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Diante do momento delicado, familiares reforçaram o pedido para que a população continue em oração pela recuperação do vereador.

A família também agradeceu as inúmeras manifestações de carinho, apoio e solidariedade recebidas durante o período de internação.

Ao mesmo tempo, foi feito um apelo pela preservação do sigilo hospitalar e pelo respeito à privacidade de Fabrício Polezi e de seus familiares. Por esse motivo, não foram divulgados detalhes sobre o local da internação ou sobre seu quadro clínico.

A assessoria informou ainda que qualquer nova atualização oficial deverá ser comunicada pela família ou pelo gabinete.

Neste momento. Familiares concentram os pedidos em orações e mensagens de apoio pela recuperação do vereador.

“Agradecemos a compreensão, o carinho e as orações de todos”, informou a nota assinada pelo gabinete e pela assessoria de Fabrício Polezi.

Na última quarta-feira (16), o parlamentar caiu acidentalmente no Rio Piracicaba, enquanto gravação um vídeo na Ponte Pensil. Ele foi resgatado por populares, socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado em estado grave para a Santa Casa de Piracicaba, onde permanece  na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Segundo o boletim médico da sexta-feira (18), Polezi está em estado grave, sob cuidados intensivos e monitorização contínua da equipe assistencial.

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