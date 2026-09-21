A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a apreensão e proibiu a fabricação, distribuição, comercialização, propaganda e uso de quatro produtos da marca Moringa da Paz. A lista inclui uma cápsula de Moringa oleifera apresentada como compatível com máquinas Nespresso, além de pó, cápsulas com pó e chá da mesma planta. A determinação vale para todos os lotes dos itens citados.

A decisão foi tomada porque a segurança da Moringa oleifera para utilização como alimento não foi comprovada. Segundo a Anvisa, avaliações realizadas anteriormente não conseguiram afastar a possibilidade de efeitos genotóxicos, relacionados a danos ao material genético, e hepatotóxicos, associados a danos ao fígado.

A medida não representa uma proibição de cápsulas de café ou de produtos compatíveis com máquinas Nespresso de maneira geral. O alvo são os quatro itens da marca Moringa da Paz identificados na resolução sanitária. A decisão também aponta que os produtos eram comercializados sem a devida regularização e apresentavam alegações de propriedades medicinais, terapêuticas e relacionadas à saúde que não são permitidas para alimentos.