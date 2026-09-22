A Seleção Brasileira começou a desembarcar em Brisbane, na Austrália, para a disputa de três amistosos durante a Super Data Fifa. Os primeiros jogadores chegaram ao país no fim de semana e já iniciaram as atividades de preparação para os próximos compromissos.
Douglas Santos foi o primeiro atleta a se apresentar à delegação, seguido por Estêvão, Bruno Guimarães e Gabriel Magalhães. O grupo ainda será reforçado ao longo dos próximos dias, com a previsão de que os 26 convocados estejam reunidos até quarta-feira (23).
O técnico Carlo Ancelotti e sua comissão técnica chegaram à Austrália no sábado (19). O primeiro treinamento da Seleção ocorreu nesta segunda-feira (21), no Ballymore Stadium, em Brisbane.
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Entre os jogadores que chegaram posteriormente estão Raphinha e Jair, que vive sua primeira convocação para a Seleção principal. Outros 17 atletas têm chegada prevista para esta terça-feira (22), enquanto Otávio, Arthur Dias e Vanderson devem completar o elenco na quarta.
A preparação começou com um grupo reduzido devido ao calendário e à logística dos deslocamentos internacionais. No primeiro treino com bola, realizado nesta terça-feira (22), Ancelotti contou com 11 jogadores à disposição.
Três amistosos
O Brasil fará dois jogos contra a Austrália. O primeiro será na sexta-feira (25), em Townsville, às 7h (horário de Brasília). O segundo está marcado para 29 de setembro, em Brisbane, também às 7h.
Depois, a Seleção seguirá para a Índia, onde enfrentará a equipe local no dia 3 de outubro, às 11h (de Brasília), em Calcutá.
Os amistosos fazem parte do início do ciclo de preparação da Seleção para a próxima Copa do Mundo, com Ancelotti à frente da equipe.