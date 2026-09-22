A Seleção Brasileira começou a desembarcar em Brisbane, na Austrália, para a disputa de três amistosos durante a Super Data Fifa. Os primeiros jogadores chegaram ao país no fim de semana e já iniciaram as atividades de preparação para os próximos compromissos.

Douglas Santos foi o primeiro atleta a se apresentar à delegação, seguido por Estêvão, Bruno Guimarães e Gabriel Magalhães. O grupo ainda será reforçado ao longo dos próximos dias, com a previsão de que os 26 convocados estejam reunidos até quarta-feira (23).

O técnico Carlo Ancelotti e sua comissão técnica chegaram à Austrália no sábado (19). O primeiro treinamento da Seleção ocorreu nesta segunda-feira (21), no Ballymore Stadium, em Brisbane.