O Ministério da Saúde incorporou ao Sistema Único de Saúde (SUS) uma nova técnica cirúrgica capaz de tratar, em uma única intervenção, o glaucoma e a catarata. A medida foi oficializada por meio de portaria publicada no Diário Oficial da União na última quinta-feira (17).

O procedimento permite a remoção do cristalino, afetado pela catarata, e a desobstrução do canal de drenagem do olho, contribuindo para o controle da pressão intraocular.

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