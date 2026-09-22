As chamadas canetas emagrecedoras deverão ser disponibilizadas gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS), mas o acesso será feito de forma controlada e com orientação médica. A medida prevê prioridade para pacientes com obesidade que também apresentem outras condições de saúde associadas.

Segundo o Ministério da Saúde, a oferta será baseada em estudos e em um protocolo clínico que ainda está sendo elaborado. A proposta é estabelecer critérios para a prescrição e o acompanhamento dos pacientes que receberão os medicamentos.

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