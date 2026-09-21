O novo Lucas Museum of Narrative Art, criado pelo cineasta George Lucas, reúne obras de arte, ilustrações, esculturas e elementos do cinema em um espaço dedicado à forma como diferentes artistas contam histórias por meio de imagens. O museu fica no Exposition Park, em Los Angeles, nos Estados Unidos.
VEJA MAIS :
- Professora de Piracicaba é finalista do prêmio Educador Nota 10
- SUS oferece cirurgia que trata glaucoma e catarata de uma vez
- Anvisa apreende lote falsificado de remédio contra câncer; Veja
Com uma arquitetura de grandes dimensões e aparência futurista, o edifício se destaca na paisagem do parque. A instituição foi concebida para apresentar diferentes formas de narrativa visual, indo de obras históricas a produções ligadas à cultura popular.
Star Wars ganha espaço próprio
Entre as principais atrações está a exposição “Star Wars in Motion”, dedicada aos veículos presentes nos seis primeiros filmes da saga criada por Lucas. A mostra reúne modelos, desenhos de produção e veículos utilizados nas produções.
O acervo inclui cerca de 20 modelos em miniatura e sete veículos em tamanho real. Entre eles estão o landspeeder de Luke Skywalker, o podracer de Anakin Skywalker e veículos vistos em diferentes momentos da franquia.
Também estão expostos figurinos e elementos que ajudam a mostrar como personagens conhecidos da saga foram construídos para o cinema.
Do cinema para a história da arte
A proposta do museu, porém, vai além de “Star Wars”. A coleção estabelece relações entre a produção cinematográfica e obras de diferentes períodos e culturas.
O visitante encontra referências à arte rupestre, mitologia egípcia, armaduras de samurais e trabalhos de artistas como Norman Rockwell e Diego Rivera. A ideia é mostrar como imagens e histórias de diferentes épocas podem influenciar umas às outras.
Espaço reúne diferentes linguagens
O museu possui 33 galerias e apresenta obras de artistas de diferentes períodos e estilos. Entre as exposições inaugurais estão trabalhos ligados a gêneros como fantasia, romance e aventura, além de quadrinhos, mangás, graphic novels, fotografia e murais.
A coleção também inclui nomes como Vincent van Gogh, Beatrix Potter, Norman Rockwell, Frank Frazetta, Diego Rivera e Gordon Parks.
Abertura ao público
O Lucas Museum of Narrative Art está programado para abrir ao público em 22 de setembro de 2026. A instituição foi criada para preservar e apresentar diferentes formas de arte narrativa, aproximando obras tradicionais da linguagem do cinema e da cultura popular.