O novo Lucas Museum of Narrative Art, criado pelo cineasta George Lucas, reúne obras de arte, ilustrações, esculturas e elementos do cinema em um espaço dedicado à forma como diferentes artistas contam histórias por meio de imagens. O museu fica no Exposition Park, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

VEJA MAIS :

Com uma arquitetura de grandes dimensões e aparência futurista, o edifício se destaca na paisagem do parque. A instituição foi concebida para apresentar diferentes formas de narrativa visual, indo de obras históricas a produções ligadas à cultura popular.