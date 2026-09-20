Sra. Deborah Duarte Toledo Veiga Sampaio Mattos
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 67 anos, filha dos finados Sr. Jair Toledo Veiga e da Sra. Sarah Duarte Toledo Veiga, era casada com o Sr. Jose Tadeu Sampaio Mattos; deixa os filhos: Raphael Toledo Veiga Sampaio Mattos; Gabriel Toledo Veiga Sampaio Mattos e Danilo Toledo Veiga Sampaio Mattos. Deixa o neto Lucas, demais familiares e amigos. O velório ocorreu ontem das 09h00 às 14h00 na sala "Diamante" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Maria Ines Rocha Garcia
Faleceu dia 18/09/2026 na cidade de Piracicaba, aos 74 anos de idade e era viúva do Sr. Luiz Antonio Neto Garcia. Era filha do Sr. Dyonisio de Almeida Rocha e da Sra. Olga Richena da Rocha, falecidos. Deixa os filhos: Heuler Garcia casado com Amanda Mariana Henrique; Elisandra Garcia casada com Sergio de Oliveira. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 19/09/2026 as 15:00hs saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição - Sala A, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Orminda Florentina Carvalho
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 68 anos, filha dos finados Sr. Silverio de Carvalho e da Sra. Ana Zelia de Carvalho. Deixa irmãos, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 da sala "Standard" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Paulino Gonçalves dos Santos
Faleceu ontem, na cidade de Águas de São Pedro/SP, contava 56 anos, filho do Sr. Antonio Gonçalves dos Santos, falecido e da Sra. Marvina Gonçalves dos Santos; deixa as filhas: Paula Machado Gonçalves dos Santos; Monik Machado; Bruna Machado Gonçalves; Sindy Machado Gonçalves dos Santos e Ana Julia Machado Gonçalves. Deixa netos, demais familiares e amigos. O velório ocorreu ontem das 11h00 às 17h00 no Velório Memorial São Pedro da cidade de São Pedro/SP, sala "01", sendo transladado o féretro na sequência para o Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Zildo Alves de Oliveira
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 80 anos, filho dos finados Sr. João Alves de Oliveira e da Sra. Maria de Lourdes Alves de Oliveira, era casado com a Sra. Elizabeth Ferreira de Oliveira; deixa os filhos: Moises Alves de Oliveira, casado com a Sra. Cherli Ferreira de Oliveira e Josildo Ferreira de Oliveira, falecido. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.