Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 67 anos, filha dos finados Sr. Jair Toledo Veiga e da Sra. Sarah Duarte Toledo Veiga, era casada com o Sr. Jose Tadeu Sampaio Mattos; deixa os filhos: Raphael Toledo Veiga Sampaio Mattos; Gabriel Toledo Veiga Sampaio Mattos e Danilo Toledo Veiga Sampaio Mattos. Deixa o neto Lucas, demais familiares e amigos. O velório ocorreu ontem das 09h00 às 14h00 na sala "Diamante" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Faleceu dia 18/09/2026 na cidade de Piracicaba, aos 74 anos de idade e era viúva do Sr. Luiz Antonio Neto Garcia. Era filha do Sr. Dyonisio de Almeida Rocha e da Sra. Olga Richena da Rocha, falecidos. Deixa os filhos: Heuler Garcia casado com Amanda Mariana Henrique; Elisandra Garcia casada com Sergio de Oliveira. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 19/09/2026 as 15:00hs saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição - Sala A, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

Sra. Orminda Florentina Carvalho

Faleceu ontem, nesta cidade, contava 68 anos, filha dos finados Sr. Silverio de Carvalho e da Sra. Ana Zelia de Carvalho. Deixa irmãos, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 da sala "Standard" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.