A Polícia Militar foi acionada às pressas na manhã desta sexta-feira (19), por volta das 09h15, para atender uma ocorrência gravíssima de violência doméstica na Avenida Euclides Figueiredo, nº 208, no Parque Orlanda, em Piracicaba.
A equipe do Pelotão Charlie da 5ª Cia do 10º BPM/I, viatura I-10505 com os SDs PM Moreira e Filho, com apoio da viatura I-10515 do CB PM Corrêa e SD PM Zacarin, chegou rápido no local após chamado via COPOM.
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No endereço, os policiais fizeram contato com a vítima, que estava desesperada e relatou o terror que viveu dentro da própria casa. Segundo ela, o próprio irmão partiu para cima com agressões, fez diversas ameaças e ainda quebrou vários objetos pessoais dentro da residência.
O agresso foi abordado pelos PMs. No começo, ele negou tudo que a irmã tinha falado, mas, ao ser questionado pelos policiais, acabou confessando que deu um empurrão na vítima e que quebrou os pertences dela.
Diante dos fatos, ele recebeu voz de prisão.
A ocorrência foi apresentada no Plantão Policial, onde delegado confeccionou o BOPC de nº OC0572-1/26 e ratificou a prisão em flagrante do agressor.Ele permaneceu preso e à disposição da Justiça.