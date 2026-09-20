A equipe do Pelotão Charlie da 5ª Cia do 10º BPM/I, viatura I-10505 com os SDs PM Moreira e Filho, com apoio da viatura I-10515 do CB PM Corrêa e SD PM Zacarin, chegou rápido no local após chamado via COPOM.

A Polícia Militar foi acionada às pressas na manhã desta sexta-feira (19), por volta das 09h15, para atender uma ocorrência gravíssima de violência doméstica na Avenida Euclides Figueiredo, nº 208, no Parque Orlanda, em Piracicaba.

No endereço, os policiais fizeram contato com a vítima, que estava desesperada e relatou o terror que viveu dentro da própria casa. Segundo ela, o próprio irmão partiu para cima com agressões, fez diversas ameaças e ainda quebrou vários objetos pessoais dentro da residência.

O agresso foi abordado pelos PMs. No começo, ele negou tudo que a irmã tinha falado, mas, ao ser questionado pelos policiais, acabou confessando que deu um empurrão na vítima e que quebrou os pertences dela.

Diante dos fatos, ele recebeu voz de prisão.