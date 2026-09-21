Quem procura uma formação profissional gratuita pode encontrar no Programa Autonomia e Renda Petrobras uma oportunidade que combina capacitação e apoio financeiro. A iniciativa, realizada em parceria com Institutos Federais e Senai/SESI, oferece cursos técnicos e de qualificação profissional em diferentes municípios. A bolsa-auxílio é de R$ 660 por mês e chega a R$ 858 para mulheres com filhos de até 11 anos.

O programa foi criado para ampliar o acesso à formação voltada principalmente ao setor de energia e à indústria. Ao todo, estão previstas quase 20 mil vagas gratuitas ao longo da execução da iniciativa, distribuídas em mais de 40 municípios de sete estados. As oportunidades, entretanto, são abertas por editais específicos, e cada chamada informa os cursos, cidades, requisitos e prazos disponíveis.

Para receber a bolsa durante o curso, o estudante precisa manter frequência mensal superior a 75%. A regra vale para os participantes contemplados e tem relação direta com a permanência do benefício. O auxílio não representa garantia de emprego após a formação: a proposta é preparar os alunos para disputar oportunidades profissionais no setor.