Quem procura uma formação profissional gratuita pode encontrar no Programa Autonomia e Renda Petrobras uma oportunidade que combina capacitação e apoio financeiro. A iniciativa, realizada em parceria com Institutos Federais e Senai/SESI, oferece cursos técnicos e de qualificação profissional em diferentes municípios. A bolsa-auxílio é de R$ 660 por mês e chega a R$ 858 para mulheres com filhos de até 11 anos.
O programa foi criado para ampliar o acesso à formação voltada principalmente ao setor de energia e à indústria. Ao todo, estão previstas quase 20 mil vagas gratuitas ao longo da execução da iniciativa, distribuídas em mais de 40 municípios de sete estados. As oportunidades, entretanto, são abertas por editais específicos, e cada chamada informa os cursos, cidades, requisitos e prazos disponíveis.
Para receber a bolsa durante o curso, o estudante precisa manter frequência mensal superior a 75%. A regra vale para os participantes contemplados e tem relação direta com a permanência do benefício. O auxílio não representa garantia de emprego após a formação: a proposta é preparar os alunos para disputar oportunidades profissionais no setor.
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Quem pode participar e quais cursos aparecem nos editais
Podem participar pessoas com 18 anos ou mais que morem nos municípios de oferta ou nas áreas de abrangência previstas pelo programa e atendam aos requisitos do edital. A iniciativa prioriza públicos em situação de vulnerabilidade e exclusão social, incluindo pessoas de baixa renda ou sem emprego formal, além de mulheres, pessoas trans, indígenas, quilombolas, pretas e pardas, refugiadas e pessoas com deficiência.
A escolaridade varia conforme a modalidade. Para cursos de qualificação profissional, o programa informa como requisito mínimo a conclusão do Ensino Fundamental I ou do Ensino Fundamental completo, conforme a formação. Já os cursos técnicos subsequentes exigem Ensino Médio completo e conclusão do Ensino Fundamental em escola pública da rede nacional. Entre as formações já oferecidas aparecem áreas como mecânica, automação, eletrotécnica, metalurgia, segurança do trabalho, soldagem, caldeiraria e manutenção.
As inscrições não seguem um calendário único nacional. O interessado precisa consultar os editais disponíveis no portal do Autonomia e Renda e verificar se há uma turma compatível com sua cidade e seu perfil. O site oficial mantém chamadas de diferentes estados e também registra processos de 2026; em São Paulo, por exemplo, há edital da Firjan SENAI/SESI para cursos de qualificação profissional, com documentação e resultados publicados na própria página.