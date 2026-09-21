Entre as funções com maior número de vagas estão auxiliar de logística, com 150 oportunidades, além de maçariqueiro, operador de ponte rolante e pedreiro, com 10 vagas cada.

O Centro de Apoio ao Trabalhador (CAT), da Prefeitura de Piracicaba, disponibiliza a partir desta segunda-feira (21), 325 vagas de emprego distribuídas em 59 cargos. As oportunidades são para empresas de Piracicaba e da região.

Também há oportunidades para consultor de intercâmbio, consultor de vendas e motorista entregador, com oito vagas cada. Para auxiliar de operações logísticas, são sete oportunidades.

Os salários variam de acordo com a função e os requisitos exigidos. Entre as maiores remunerações estão as de mecânico diesel, com salário de R$ 4.500; mecânico de manutenção e serralheiro, com R$ 4 mil cada; e operador de torno com comando numérico, também com remuneração de R$ 4 mil.

Há ainda vagas com salários de R$ 3.800 para assistente técnico de vendas, em contrato temporário; R$ 3.593 para vendedor; e R$ 3.549 para operador de máquinas.