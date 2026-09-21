O Centro de Apoio ao Trabalhador (CAT), da Prefeitura de Piracicaba, disponibiliza a partir desta segunda-feira (21), 325 vagas de emprego distribuídas em 59 cargos. As oportunidades são para empresas de Piracicaba e da região.
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Entre as funções com maior número de vagas estão auxiliar de logística, com 150 oportunidades, além de maçariqueiro, operador de ponte rolante e pedreiro, com 10 vagas cada.
Também há oportunidades para consultor de intercâmbio, consultor de vendas e motorista entregador, com oito vagas cada. Para auxiliar de operações logísticas, são sete oportunidades.
Os salários variam de acordo com a função e os requisitos exigidos. Entre as maiores remunerações estão as de mecânico diesel, com salário de R$ 4.500; mecânico de manutenção e serralheiro, com R$ 4 mil cada; e operador de torno com comando numérico, também com remuneração de R$ 4 mil.
Há ainda vagas com salários de R$ 3.800 para assistente técnico de vendas, em contrato temporário; R$ 3.593 para vendedor; e R$ 3.549 para operador de máquinas.
Requisitos
Entre os requisitos solicitados pelas empresas estão ensino médio completo, ensino fundamental completo e experiência profissional de pelo menos seis meses, dependendo da função.
Algumas oportunidades também exigem cursos técnicos, capacitações específicas, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) em diferentes categorias, além de disponibilidade para viagens e pernoites.
Como consultar
As informações detalhadas sobre as oportunidades podem ser consultadas no Painel de Vagas, disponível no site da Prefeitura de Piracicaba.
As vagas permanecem abertas até o limite de encaminhamentos e podem ser encerradas a qualquer momento, conforme a solicitação das empresas contratantes.
Os candidatos devem manter os dados atualizados e conferir atentamente os requisitos de cada oportunidade antes de realizar a candidatura.
O CAT está localizado no Térreo 1 do Centro Cívico, na rua Antônio Corrêa Barbosa, 2.233. Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (19) 3437-2221 ou pelo telefone (19) 3431-8500.