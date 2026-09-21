O helicóptero que transportava o cantor Rick, da dupla sertaneja Rick & Renner, desapareceu nesta segunda-feira (21), durante um voo em Santa Catarina. A aeronave saiu de Porto Belo, no litoral do Estado, com destino a São Joaquim, na Serra Catarinense.
As buscas estão concentradas na região de Urubici. Segundo informações divulgadas pelas autoridades, a aeronave perdeu comunicação durante o trajeto e não chegou ao destino previsto. Até o momento, não há confirmação oficial de queda ou de acidente.
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A presença de Rick na aeronave foi confirmada por sua assessoria. Também estaria a bordo o empresário Bruno Avelar. Informações iniciais apontam ainda para a presença do piloto e de outros ocupantes, mas a identificação completa não havia sido divulgada oficialmente.
Buscas mobilizam equipes
O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC) mobilizou equipes terrestres para localizar a aeronave. Os trabalhos são realizados em uma área de difícil acesso, com apoio de veículos com tração 4x4.
Inicialmente, as equipes se deslocaram para a localidade de Vacas Gordas, em Urubici, apontada como uma possível área de localização da aeronave. Segundo o Corpo de Bombeiros, não foram encontrados vestígios no local.
As buscas também foram direcionadas para uma área próxima a São Joaquim, onde foi registrado o último sinal do celular de um dos ocupantes. Os dois pontos ficam a cerca de 30 quilômetros de distância.
A operação conta ainda com apoio da Força Aérea Brasileira (FAB), que empregou aeronaves especializadas em missões de busca e salvamento.
Cantor publicou imagens antes do voo
Antes do desaparecimento, Rick publicou nas redes sociais imagens em que aparece chegando a Santa Catarina em uma aeronave de pequeno porte e, posteriormente, caminhando em direção ao helicóptero acompanhado de Bruno Avelar.
A assessoria do cantor informou que a única confirmação inicial era de que o helicóptero havia perdido comunicação durante o voo.
Em comunicado divulgado à imprensa, a equipe de Bruno Avelar reforçou que, até aquele momento, não havia confirmação de queda ou acidente e pediu que informações não confirmadas não fossem compartilhadas.
Quem é Rick
Rick, nome artístico de Geraldo Antônio de Carvalho, ficou conhecido nacionalmente pela dupla Rick & Renner, formada com Renner Reis. A parceria ganhou destaque no sertanejo a partir da década de 1990 e teve como um dos principais sucessos a música “Ela é Demais”.
A dupla também passou por períodos de separação e retomou a parceria posteriormente, mantendo uma agenda de apresentações.
As buscas pela aeronave continuam e novas informações devem ser divulgadas pelas autoridades conforme a operação avançar.