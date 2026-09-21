O helicóptero que transportava o cantor Rick, da dupla sertaneja Rick & Renner, desapareceu nesta segunda-feira (21), durante um voo em Santa Catarina. A aeronave saiu de Porto Belo, no litoral do Estado, com destino a São Joaquim, na Serra Catarinense.

As buscas estão concentradas na região de Urubici. Segundo informações divulgadas pelas autoridades, a aeronave perdeu comunicação durante o trajeto e não chegou ao destino previsto. Até o momento, não há confirmação oficial de queda ou de acidente.

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