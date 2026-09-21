Criminosos estão usando o nome de programas conhecidos do governo para tentar convencer vítimas a fornecer dados pessoais ou realizar pagamentos. Entre as estratégias estão páginas que imitam canais oficiais, mensagens enviadas por aplicativos e ofertas de supostas facilidades para conseguir financiamento ou renegociar débitos. O alerta faz parte da campanha Tem Cara de Golpe, da Associação Brasileira de Bancos (ABBC).

No Minha Casa, Minha Vida, uma das principais armadilhas envolve a promessa de facilitar a aprovação do financiamento ou garantir prioridade mediante pagamento antecipado. O Ministério das Cidades informa que não pode haver cobrança de taxa para cadastro ou para priorização de beneficiários. Na linha financiada do programa, a contratação ocorre por instituições financeiras que operam o MCMV, como Caixa e Banco do Brasil.

Já no Desenrola Brasil, os criminosos podem criar páginas ou aplicativos semelhantes aos canais usados para renegociação de dívidas. A atenção precisa ser redobrada porque o programa teve uma nova versão em 2026, com modalidades destinadas à renegociação de dívidas e prazo de adesão prorrogado até 31 de agosto. Isso cria uma oportunidade para mensagens fraudulentas que tentem se aproveitar da procura por condições especiais.