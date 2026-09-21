A Carteira de Identidade Nacional (CIN) já permite que parte do processo seja resolvida pelo celular. Em São Paulo, por exemplo, o cidadão pode usar os canais digitais do Poupatempo para agendar o atendimento e, depois da emissão, solicitar que o documento seja enviado pelos Correios. A primeira via da CIN é gratuita.

Apesar da facilidade, a nova identidade não pode ser emitida totalmente pela internet. O cidadão ainda precisa comparecer à unidade escolhida para apresentar os documentos e concluir a identificação. Em São Paulo, o agendamento da CIN é feito pelo aplicativo Poupatempo SP.Gov.br, além de outros canais oficiais do serviço.

Depois do atendimento, o morador de São Paulo pode optar pelo envio da carteira pelos Correios. O serviço oficial informa que a CIN fica pronta em até 26 dias úteis e que o cidadão pode solicitar a postagem durante o processo. A entrega é uma alternativa à retirada na unidade onde o pedido foi feito.