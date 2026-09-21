A Carteira de Identidade Nacional (CIN) já permite que parte do processo seja resolvida pelo celular. Em São Paulo, por exemplo, o cidadão pode usar os canais digitais do Poupatempo para agendar o atendimento e, depois da emissão, solicitar que o documento seja enviado pelos Correios. A primeira via da CIN é gratuita.
Apesar da facilidade, a nova identidade não pode ser emitida totalmente pela internet. O cidadão ainda precisa comparecer à unidade escolhida para apresentar os documentos e concluir a identificação. Em São Paulo, o agendamento da CIN é feito pelo aplicativo Poupatempo SP.Gov.br, além de outros canais oficiais do serviço.
Depois do atendimento, o morador de São Paulo pode optar pelo envio da carteira pelos Correios. O serviço oficial informa que a CIN fica pronta em até 26 dias úteis e que o cidadão pode solicitar a postagem durante o processo. A entrega é uma alternativa à retirada na unidade onde o pedido foi feito.
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Como funciona o pedido da CIN pelo celular
O primeiro passo é acessar o canal oficial de identificação do estado. Em São Paulo, o caminho passa pelo Poupatempo, onde o cidadão deve procurar o serviço de obtenção da Carteira de Identidade Nacional e realizar o agendamento. A plataforma também oferece outros canais de atendimento, incluindo site, aplicativo e WhatsApp.
Na data marcada, é necessário comparecer presencialmente ao posto selecionado para concluir o procedimento. A documentação exigida depende da situação do solicitante, mas a orientação oficial federal estabelece a certidão de nascimento ou casamento entre os documentos necessários para a emissão da CIN. A primeira via e as renovações do modelo nacional são gratuitas.
Após receber a versão física, o cidadão também poderá acessar a identidade digital pelo aplicativo Gov.br. A CIN utiliza o CPF como número único de identificação e conta com recursos de segurança, como QR Code. O antigo RG continua válido até 28 de fevereiro de 2032, portanto não é necessário fazer a substituição imediatamente apenas por causa da mudança de modelo.