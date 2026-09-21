O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um alerta de perigo para tempestades nesta segunda-feira (21) em Piracicaba e cidades da região.

O aviso começou às 9h10 e permanece válido até as 23h59 desta segunda-feira. A previsão indica chuva entre 30 e 60 milímetros por hora e ventos que podem chegar a 100 km/h.

Segundo o instituto, as condições meteorológicas podem provocar ocorrências como interrupção no fornecimento de energia elétrica, queda de árvores, alagamentos e danos em plantações.