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PREVISÃO DO TEMPO

Alerta máximo: tempestade ameaça Piracicaba nesta segunda; VEJA

Por Will Baldine | Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
previsão indica chuva entre 30 e 60 milímetros por hora e ventos que podem chegar a 100 km/h
previsão indica chuva entre 30 e 60 milímetros por hora e ventos que podem chegar a 100 km/h

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um alerta de perigo para tempestades nesta segunda-feira (21) em Piracicaba e cidades da região.

O aviso começou às 9h10 e permanece válido até as 23h59 desta segunda-feira. A previsão indica chuva entre 30 e 60 milímetros por hora e ventos que podem chegar a 100 km/h.

Segundo o instituto, as condições meteorológicas podem provocar ocorrências como interrupção no fornecimento de energia elétrica, queda de árvores, alagamentos e danos em plantações.

Saiba mais:

Chuva e ventos podem atingir a região

Durante a vigência do alerta, a população deve ficar atenta às condições do tempo. O volume de chuva previsto em um curto período pode provocar acúmulo de água em ruas e avenidas, principalmente em áreas com dificuldade de drenagem.

Os ventos também podem causar a queda de árvores, postes e outros objetos, além de danos à rede elétrica.

Em áreas rurais, as condições previstas podem causar prejuízos às plantações.

Como se proteger durante a tempestade

Durante a ocorrência de raios, ventos fortes e chuva intensa, a orientação é evitar permanecer em áreas abertas ou próximas a árvores, postes e estruturas que possam cair.

Também é recomendado não estacionar veículos próximos a árvores ou torres de transmissão e evitar áreas sujeitas a alagamentos.

Em caso de chuva intensa, a orientação é procurar um local seguro e aguardar a redução das condições adversas antes de retomar o deslocamento.

Telefones para emergências

Em situações de emergência, a população pode entrar em contato com a Defesa Civil pelo telefone 199 ou com o Corpo de Bombeiros pelo 193.

Problemas relacionados ao fornecimento de energia elétrica e quedas de postes devem ser comunicados à concessionária responsável pelo serviço. 

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