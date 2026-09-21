O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um alerta de perigo para tempestades nesta segunda-feira (21) em Piracicaba e cidades da região.
O aviso começou às 9h10 e permanece válido até as 23h59 desta segunda-feira. A previsão indica chuva entre 30 e 60 milímetros por hora e ventos que podem chegar a 100 km/h.
Segundo o instituto, as condições meteorológicas podem provocar ocorrências como interrupção no fornecimento de energia elétrica, queda de árvores, alagamentos e danos em plantações.
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Chuva e ventos podem atingir a região
Durante a vigência do alerta, a população deve ficar atenta às condições do tempo. O volume de chuva previsto em um curto período pode provocar acúmulo de água em ruas e avenidas, principalmente em áreas com dificuldade de drenagem.
Os ventos também podem causar a queda de árvores, postes e outros objetos, além de danos à rede elétrica.
Em áreas rurais, as condições previstas podem causar prejuízos às plantações.
Como se proteger durante a tempestade
Durante a ocorrência de raios, ventos fortes e chuva intensa, a orientação é evitar permanecer em áreas abertas ou próximas a árvores, postes e estruturas que possam cair.
Também é recomendado não estacionar veículos próximos a árvores ou torres de transmissão e evitar áreas sujeitas a alagamentos.
Em caso de chuva intensa, a orientação é procurar um local seguro e aguardar a redução das condições adversas antes de retomar o deslocamento.
Telefones para emergências
Em situações de emergência, a população pode entrar em contato com a Defesa Civil pelo telefone 199 ou com o Corpo de Bombeiros pelo 193.
Problemas relacionados ao fornecimento de energia elétrica e quedas de postes devem ser comunicados à concessionária responsável pelo serviço.