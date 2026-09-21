Os empregados da Caixa Econômica Federal decidem nesta segunda-feira (21) se encerram a greve nacional iniciada em 10 de setembro. A definição ocorrerá após uma plenária virtual e uma votação eletrônica sobre a proposta apresentada pelo banco para a renovação dos Acordos Coletivos de Trabalho (ACTs) Aditivos.

A paralisação já ultrapassa dez dias e chega a uma nova rodada de negociação depois de os trabalhadores rejeitarem uma proposta anterior e optarem pela continuidade do movimento.

Votação ocorre nesta segunda (21)

A categoria participa de uma plenária virtual das 10h às 11h, realizada por meio da plataforma Zoom. Na sequência, os trabalhadores poderão registrar seus votos pela plataforma Votabem.