Os empregados da Caixa Econômica Federal decidem nesta segunda-feira (21) se encerram a greve nacional iniciada em 10 de setembro. A definição ocorrerá após uma plenária virtual e uma votação eletrônica sobre a proposta apresentada pelo banco para a renovação dos Acordos Coletivos de Trabalho (ACTs) Aditivos.
A paralisação já ultrapassa dez dias e chega a uma nova rodada de negociação depois de os trabalhadores rejeitarem uma proposta anterior e optarem pela continuidade do movimento.
Votação ocorre nesta segunda (21)
A categoria participa de uma plenária virtual das 10h às 11h, realizada por meio da plataforma Zoom. Na sequência, os trabalhadores poderão registrar seus votos pela plataforma Votabem.
O período destinado à votação será das 11h às 18h. O resultado definirá se a paralisação nacional será encerrada ou continuará.
A proposta em análise envolve a renovação dos ACTs Aditivos, instrumentos que estabelecem condições específicas de trabalho e benefícios para os empregados da instituição.
Trabalhadores já rejeitaram proposta
A negociação ganhou novo capítulo depois que os empregados recusaram uma versão anterior da proposta apresentada pela Caixa.
Em uma das assembleias realizadas durante a negociação, 68% dos trabalhadores da base do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região votaram contra o acordo. Em outros estados, como o Piauí, também houve rejeição e decisão pela continuidade da greve.
Entre os pontos que provocaram divergências estão questões relacionadas ao custeio e às regras de coparticipação do Saúde Caixa.
A proposta anterior também previa mudanças envolvendo a Participação nos Lucros e Resultados (PLR) e valores relacionados à contribuição negocial.
O que está em discussão
Os ACTs Aditivos são acordos firmados entre a Caixa e as entidades que representam os empregados. Eles complementam as regras gerais de trabalho e podem estabelecer condições específicas para benefícios, remuneração e outras relações trabalhistas.
A proposta atualmente submetida aos trabalhadores inclui mecanismos de desconto salarial e alterações relacionadas à PLR, além de outros pontos negociados entre a instituição e as entidades sindicais.
A definição sobre a continuidade da greve ficará, portanto, nas mãos dos empregados que participarem da votação desta segunda-feira.
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Como clientes podem ser atendidos
Enquanto a paralisação estiver em andamento, a Caixa recomenda que os clientes utilizem prioritariamente os canais digitais e os serviços remotos disponíveis.
Entre as alternativas estão o aplicativo Caixa, Internet Banking, Caixa Tem e WhatsApp Caixa. Também podem ser utilizados os aplicativos voltados a serviços específicos, como Cartões Caixa, Habitação Caixa, FGTS e DPVAT.
Os caixas eletrônicos, terminais do Banco24Horas, casas lotéricas e correspondentes Caixa Aqui também permanecem como opções para diferentes operações.
O atendimento telefônico pode ser acessado pelo Alô Caixa. O número 4004-0104 atende capitais e regiões metropolitanas, enquanto o 0800-104-0104 é destinado às demais localidades.