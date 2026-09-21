Quem recebe aposentadoria, pensão ou benefício assistencial do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) poderá ter a Prova de Vida atualizada automaticamente ao votar nas eleições de 2026. O comparecimento às urnas é uma das informações utilizadas pelo instituto para confirmar que o beneficiário continua vivo. Na prática, quem votar não precisa realizar uma etapa extra de comprovação de vida por causa disso. Os dados eleitorais são enviados ao INSS e entram no cruzamento automático realizado pelo governo.

A Prova de Vida tem como objetivo confirmar que o titular continua vivo para garantir a manutenção do pagamento do benefício. Atualmente, o procedimento envolve cerca de 40 milhões de beneficiários ativos, entre aposentados, pensionistas e pessoas que recebem benefícios assistenciais. A medida faz parte das mudanças adotadas para reduzir a necessidade de deslocamentos e procedimentos presenciais. Desde 2019, o modelo passou a priorizar a busca de informações pelo próprio Estado, em vez de exigir que o beneficiário faça a comprovação presencialmente.

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