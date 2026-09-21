Quem recebe aposentadoria, pensão ou benefício assistencial do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) poderá ter a Prova de Vida atualizada automaticamente ao votar nas eleições de 2026. O comparecimento às urnas é uma das informações utilizadas pelo instituto para confirmar que o beneficiário continua vivo. Na prática, quem votar não precisa realizar uma etapa extra de comprovação de vida por causa disso. Os dados eleitorais são enviados ao INSS e entram no cruzamento automático realizado pelo governo.
A Prova de Vida tem como objetivo confirmar que o titular continua vivo para garantir a manutenção do pagamento do benefício. Atualmente, o procedimento envolve cerca de 40 milhões de beneficiários ativos, entre aposentados, pensionistas e pessoas que recebem benefícios assistenciais. A medida faz parte das mudanças adotadas para reduzir a necessidade de deslocamentos e procedimentos presenciais. Desde 2019, o modelo passou a priorizar a busca de informações pelo próprio Estado, em vez de exigir que o beneficiário faça a comprovação presencialmente.
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O que acontece com quem não votar?
Não votar nas eleições não significa que o beneficiário ficará automaticamente sem a Prova de Vida. O INSS utiliza outras bases de dados do governo para procurar registros que confirmem a situação do cidadão. O sistema SIRIS cruza diferentes informações e pode considerar eventos como emissão de documentos, atendimentos e outras movimentações registradas em bases oficiais. O beneficiário só é chamado para regularizar a situação quando não é encontrada nenhuma informação que confirme sua vivacidade.
Os dados eleitorais já contribuíram para esse processo. Em 2024, foram registrados eventos eleitorais para 20.957.288 beneficiários, resultando na atualização de aproximadamente 5 milhões de Provas de Vida. Segundo o ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz, o comparecimento às urnas permite que o registro da votação seja aproveitado pelo INSS como comprovação de vida. A presidente do instituto, Ana Cristina Silveira, também destaca que o cruzamento de dados reduz a necessidade de procedimentos adicionais para os segurados.
O beneficiário pode acompanhar a situação da Prova de Vida pelo Meu INSS, onde é possível consultar informações sobre a última comprovação. Em caso de dúvidas, também é possível procurar a Central 135.