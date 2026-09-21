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CULTURA

'Concertos ao Cair da Tarde' celebra a Primavera em Piracicaba

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação/CCS
Cidinha Mahle e Associação Amigos Mahle organizam o projeto 'Concertos ao Cair da Tarde'.
Cidinha Mahle e Associação Amigos Mahle organizam o projeto 'Concertos ao Cair da Tarde'.

Quem procura uma opção gratuita de programação cultural em Piracicaba nesta semana poderá acompanhar uma apresentação de música clássica na quarta-feira (23). O projeto "Concertos ao Cair da Tarde" realiza uma edição especial com o tema “Saudando a Primavera”, às 18h30, na Biblioteca Pública Municipal Ricardo Ferraz de Arruda Pinto.

A apresentação é promovida pela Associação Amigos Mahle e tem entrada gratuita. O programa reúne músicas de câmara e obras de compositores como E. Mahle, Johannes Brahms, Carlos Guastavino, Felix Mendelssohn, Francisco Tárrega, Lina Pesce, W. Henrique e João Pernambuco.

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A proposta do projeto é aproximar o público da música clássica e de câmara em Piracicaba. A iniciativa é mantida por Cidinha Mahle e pela Associação Amigos Mahle e conta com o apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura.

Segundo a bibliotecária da Biblioteca Ricardo Ferraz de Arruda Pinto, Melysse Martim, receber a programação também contribui para ampliar o acesso do público à música erudita. Para ela, a atividade valoriza a produção artística e a tradição musical da cidade.

Programação segue até novembro

A edição de setembro faz parte da programação do segundo semestre de 2026 do Concertos ao Cair da Tarde. A agenda teve início em agosto, em uma apresentação em homenagem ao Dia dos Pais.

Depois do concerto de setembro, estão previstas outras duas apresentações. Em 28 de outubro, o tema será “Homenagem e Participação de Crianças”. Já em 26 de novembro, a programação será dedicada ao tema “Preparando o Natal”.

SERVIÇO

Concertos ao Cair da Tarde – Saudando a Primavera

Data e horário: quarta-feira (23), às 18h30

Local: Biblioteca Pública Municipal Ricardo Ferraz de Arruda Pinto (Rua Saldanha Marinho, 333 - Centro)

Entrada: gratuita

Informações: (19) 3433-3674 ou Instagram @amigosmahle

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