Quem procura uma opção gratuita de programação cultural em Piracicaba nesta semana poderá acompanhar uma apresentação de música clássica na quarta-feira (23). O projeto "Concertos ao Cair da Tarde" realiza uma edição especial com o tema “Saudando a Primavera”, às 18h30, na Biblioteca Pública Municipal Ricardo Ferraz de Arruda Pinto.

A apresentação é promovida pela Associação Amigos Mahle e tem entrada gratuita. O programa reúne músicas de câmara e obras de compositores como E. Mahle, Johannes Brahms, Carlos Guastavino, Felix Mendelssohn, Francisco Tárrega, Lina Pesce, W. Henrique e João Pernambuco.

VEJA MAIS: