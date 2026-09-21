O elefante asiático Sandro chegou ao Santuário de Elefantes Brasil (SEB), em Chapada dos Guimarães (MT), na sexta-feira (18), depois de percorrer cerca de 1.615 quilômetros desde Sorocaba (SP). Aos 54 anos, ele deixou o Parque Zoológico Municipal Quinzinho de Barros, onde viveu desde 1982, e agora começa uma nova etapa sob acompanhamento da equipe especializada do santuário. A viagem teve início na quarta-feira (16) e ocorreu dentro da previsão estabelecida para a operação.

A chegada foi feita de forma gradual. Depois que a caixa de transporte foi aberta, Sandro saiu por conta própria e passou a explorar o espaço preparado para recebê-lo. Entre os primeiros estímulos encontrados pelo animal estavam terra, água e alimentos distribuídos pelo ambiente. A equipe também iniciou o acompanhamento veterinário e pretende ampliar o acesso às áreas externas conforme a adaptação avançar.

O destino é diferente do recinto em que Sandro passou mais de quatro décadas. O Santuário de Elefantes Brasil possui cerca de 1.200 hectares e trabalha com a recuperação de animais que viveram em condições de cativeiro. A instituição informou que o elefante será o primeiro macho entre os animais mantidos atualmente no local, que conta com seis fêmeas asiáticas.