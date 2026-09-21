O elefante asiático Sandro chegou ao Santuário de Elefantes Brasil (SEB), em Chapada dos Guimarães (MT), na sexta-feira (18), depois de percorrer cerca de 1.615 quilômetros desde Sorocaba (SP). Aos 54 anos, ele deixou o Parque Zoológico Municipal Quinzinho de Barros, onde viveu desde 1982, e agora começa uma nova etapa sob acompanhamento da equipe especializada do santuário. A viagem teve início na quarta-feira (16) e ocorreu dentro da previsão estabelecida para a operação.
A chegada foi feita de forma gradual. Depois que a caixa de transporte foi aberta, Sandro saiu por conta própria e passou a explorar o espaço preparado para recebê-lo. Entre os primeiros estímulos encontrados pelo animal estavam terra, água e alimentos distribuídos pelo ambiente. A equipe também iniciou o acompanhamento veterinário e pretende ampliar o acesso às áreas externas conforme a adaptação avançar.
O destino é diferente do recinto em que Sandro passou mais de quatro décadas. O Santuário de Elefantes Brasil possui cerca de 1.200 hectares e trabalha com a recuperação de animais que viveram em condições de cativeiro. A instituição informou que o elefante será o primeiro macho entre os animais mantidos atualmente no local, que conta com seis fêmeas asiáticas.
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Como será a adaptação de Sandro
Apesar de estar no mesmo santuário que outras elefantas, Sandro não terá contato físico imediato com elas. A estratégia inicial prevê uma separação entre os habitats, permitindo que os animais percebam uns aos outros por meio de sons, cheiros e contato visual. A aproximação poderá avançar posteriormente, conforme a resposta dos animais e a avaliação da equipe responsável.
A mudança acontece após uma disputa que começou depois da morte de Haisa, companheira de Sandro, em 2020. O Ministério Público de São Paulo questionou a permanência do elefante no zoológico e defendeu sua transferência para o santuário. Em junho de 2026, o Tribunal de Justiça de São Paulo determinou a mudança, considerando elementos relacionados às condições do recinto e ao bem-estar do animal. A Prefeitura de Sorocaba recorreu da decisão.
Agora, o foco passa a ser a adaptação de Sandro ao novo ambiente. Antes da transferência, ele foi preparado para entrar voluntariamente na caixa de transporte, estratégia adotada para reduzir o estresse durante a operação. Depois da viagem, a equipe do santuário informou que o animal chegou bem, alimentou-se e bebeu normalmente durante o percurso. A evolução dos próximos dias deverá definir quando ele poderá avançar para as áreas abertas e, posteriormente, ter maior proximidade com os demais elefantes.