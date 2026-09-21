Conseguir um emprego com carteira assinada não significa perder automaticamente o Bolsa Família. O programa possui uma mecanismo chamado Regra de Proteção, criado para permitir que famílias que aumentaram a renda tenham um período de transição antes de deixarem o benefício.
A regra, porém, possui limites de renda e prazos específicos. Atualmente, famílias que entram na Regra de Proteção e têm renda considerada volátil, como a proveniente de trabalho formal ou informal, podem continuar no programa por até 12 meses, recebendo 50% do valor do benefício, desde que a renda mensal por pessoa não ultrapasse R$ 706.
O limite de entrada no Bolsa Família continua sendo de R$ 218 por pessoa. Quando a renda familiar ultrapassa esse valor, mas permanece dentro do limite estabelecido para a Regra de Proteção, o benefício não é cancelado imediatamente.
O que acontece quando a carteira é assinada?
A contratação formal é identificada por meio do cruzamento de informações dos sistemas públicos com os dados do Cadastro Único. Por isso, o simples fato de assinar a carteira não provoca, por si só, o cancelamento imediato do Bolsa Família.
Se a nova remuneração fizer a renda por pessoa da família superar R$ 218, o grupo poderá entrar na Regra de Proteção, desde que permaneça dentro do limite de R$ 706 por integrante e cumpra as demais exigências do programa.
Nessa situação, a família passa a receber metade do valor que recebia anteriormente durante o período previsto pela regulamentação.
O objetivo é evitar que a conquista de um emprego provoque uma perda abrupta da renda familiar. A lógica do programa é oferecer um período para que o trabalhador consiga se estabilizar financeiramente antes do desligamento do benefício.
Quanto é possível ganhar e continuar na proteção?
O principal número para quem está nessa situação é R$ 706 por pessoa. Esse é o limite de renda mensal per capita para permanência na Regra de Proteção nas categorias que ingressaram a partir de julho de 2025.
Para calcular a renda por pessoa, é necessário somar os rendimentos considerados da família e dividir o resultado pelo número de integrantes.
Por exemplo, uma família formada por cinco pessoas que passe a ter renda total de R$ 3.242 terá renda de R$ 648,40 por integrante. Como o valor fica acima dos R$ 218 e abaixo dos R$ 706, a família pode se enquadrar na Regra de Proteção.
O valor recebido durante esse período corresponde a 50% do benefício que a família recebia antes da mudança de renda.
Se a renda ultrapassar o limite de R$ 706 por pessoa, o benefício poderá ser cancelado conforme as regras vigentes.
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Prazo depende do tipo de renda
Uma das principais mudanças nas regras atuais está justamente no tempo de permanência.
Famílias que ingressaram na Regra de Proteção a partir de julho de 2025 e possuem renda volátil, como salários provenientes de trabalho formal ou informal, podem permanecer por até 12 meses recebendo metade do benefício.
Já famílias com renda considerada estável, como aposentadoria, pensão ou BPC para pessoa idosa, têm prazo de até dois meses na Regra de Proteção.
Existe ainda uma situação diferente para quem já estava na Regra de Proteção até junho de 2025. Essas famílias continuam submetidas às regras anteriores, que permitiam permanência de até 24 meses e utilizavam o limite de R$ 759 por pessoa.
Por isso, a data em que a família entrou na Regra de Proteção é importante para determinar qual conjunto de regras será aplicado.
E se o trabalhador perder o emprego?
A perda da renda pode permitir o retorno ao Bolsa Família, desde que a família volte a atender aos critérios do programa.
Se a renda por pessoa retornar para até R$ 218, o pagamento poderá voltar ao valor integral enquanto a família estiver dentro dos critérios estabelecidos.
Depois que uma família deixa o programa por encerramento da Regra de Proteção ou por desligamento voluntário, existe o chamado Retorno Garantido.
Caso a renda volte a cair para a situação de pobreza dentro de até três anos após o desligamento, a família poderá solicitar o retorno ao programa sem precisar passar novamente por todo o processo de entrada. Para isso, é necessário manter os dados cadastrais atualizados e atender aos critérios de renda.
Cadastro Único precisa estar atualizado
A atualização das informações é uma das principais recomendações para quem recebe o Bolsa Família e passa por mudança de renda.
Alterações no salário, endereço, telefone ou composição familiar devem ser informadas no Cadastro Único. Os dados são utilizados pelo governo para verificar se a família continua dentro dos critérios do programa.
Por isso, conseguir um emprego formal não deve ser motivo para deixar de informar a mudança de renda. A situação do benefício depende das informações registradas no cadastro e dos cruzamentos realizados pelos sistemas do governo.
Em caso de dúvidas sobre a situação específica da família, a orientação é procurar o atendimento responsável pelo Cadastro Único ou pela gestão do Bolsa Família no município.