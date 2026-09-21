Conseguir um emprego com carteira assinada não significa perder automaticamente o Bolsa Família. O programa possui uma mecanismo chamado Regra de Proteção, criado para permitir que famílias que aumentaram a renda tenham um período de transição antes de deixarem o benefício.

A regra, porém, possui limites de renda e prazos específicos. Atualmente, famílias que entram na Regra de Proteção e têm renda considerada volátil, como a proveniente de trabalho formal ou informal, podem continuar no programa por até 12 meses, recebendo 50% do valor do benefício, desde que a renda mensal por pessoa não ultrapasse R$ 706.

O limite de entrada no Bolsa Família continua sendo de R$ 218 por pessoa. Quando a renda familiar ultrapassa esse valor, mas permanece dentro do limite estabelecido para a Regra de Proteção, o benefício não é cancelado imediatamente.

O que acontece quando a carteira é assinada?