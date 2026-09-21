A disputa pelo futuro da Raízen pode ganhar um novo capítulo nas próximas semanas. A IG4 Capital prepara uma oferta firme aos credores da companhia, com o objetivo de assumir o controle do negócio em meio ao processo de recuperação extrajudicial da empresa.

Segundo informações de fontes do mercado, a gestora já apresentou há cerca de dois meses uma proposta não vinculante e agora trabalha na elaboração de uma oferta definitiva. A dívida da Raízen é estimada em aproximadamente R$ 65 bilhões.

A estratégia da IG4 envolve a aquisição de mais da metade dos créditos da companhia. Com isso, a gestora pretende conquistar participação suficiente para assumir o controle e promover mudanças na estrutura do negócio.

Credores no centro da negociação