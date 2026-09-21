Piracicaba realiza nesta segunda-feira (21) um Feirão da Empregabilidade com 150 vagas de trabalho destinadas a pessoas com deficiência (PCDs). A iniciativa ocorre em alusão ao Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, celebrado na mesma data.

VEJA MAIS :

A ação será realizada das 8h30 às 12h, no Térreo 1 do prédio da Prefeitura de Piracicaba, localizado na Rua Antônio Corrêa Barbosa, nº 2.233.