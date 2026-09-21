Piracicaba realiza nesta segunda-feira (21) um Feirão da Empregabilidade com 150 vagas de trabalho destinadas a pessoas com deficiência (PCDs). A iniciativa ocorre em alusão ao Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, celebrado na mesma data.
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A ação será realizada das 8h30 às 12h, no Térreo 1 do prédio da Prefeitura de Piracicaba, localizado na Rua Antônio Corrêa Barbosa, nº 2.233.
Entre as oportunidades disponíveis estão vagas para repositor, auxiliar administrativo, ajudante de produção, operador de produção e auxiliar de reposição. O evento também contará com captação de candidatos para formação de banco de currículos.
Como participar
Os interessados devem comparecer ao local levando documentos pessoais, currículo e laudo médico. O atendimento é gratuito.
A ação é promovida pela Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda, por meio do Centro de Atendimento ao Trabalhador (CAT), que integra a Rede do Sistema Nacional de Emprego (Sine), em parceria com órgãos e instituições que atuam na inclusão profissional.
Mutirão de laudos
Além das oportunidades de emprego, Piracicaba também realiza nesta segunda-feira um Mutirão de Laudos, destinado a facilitar o acesso ao laudo caracterizador da deficiência.
O documento é importante para o processo de contratação de pessoas com deficiência e para a efetivação de direitos no mercado de trabalho. Ao todo, 64 pessoas que fizeram inscrição previamente serão atendidas.
O serviço também será realizado gratuitamente no Térreo 1 da Prefeitura.
Inclusão no mercado de trabalho
As ações buscam ampliar o acesso das pessoas com deficiência às oportunidades profissionais e facilitar a documentação necessária para a contratação.
A realização do feirão na data dedicada à luta das pessoas com deficiência também reforça o debate sobre inclusão, acessibilidade e igualdade de oportunidades no mercado de trabalho.
SERVIÇO
Feirão da Empregabilidade, em alusão ao Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência, com 150 vagas disponíveis. Segunda-feira, 21/09, a partir das 8h30. Local: Prefeitura de Piracicaba (Rua Antônio Corrêa Barbosa, 2.233, Térreo 1). Informações: (19) 3437-2221 (WhatsApp) ou (19) 3431-8500