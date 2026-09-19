19 de setembro de 2026
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INVESTIMENTO SOCIAL

Caterpillar está entre as empresas que mais investem em projetos

Por Vitória Duarte | JP1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
A Caterpillar, com atuação em Piracicaba, ocupa a 89ª posição entre as empresas que mais investiram em projetos via leis de incentivo fiscal no Brasil.
A Caterpillar, com atuação em Piracicaba, ocupa a 89ª posição entre as empresas que mais investiram em projetos via leis de incentivo fiscal no Brasil.

A Caterpillar está entre os 100 grupos empresariais que mais direcionaram recursos para projetos por meio de leis de incentivo fiscal no Brasil. A empresa ocupa a 89ª posição no ranking do Panorama dos Incentivos Fiscais 2026, levantamento realizado pela Simbi.

O estudo analisou investimentos realizados entre 2020 e 2025 e aponta que os 100 maiores investidores concentraram cerca de 60% dos recursos destinados a projetos sociais, culturais, esportivos, ambientais e de saúde no país.

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Com atuação em Piracicaba, a Caterpillar atualmente apoia mais de 30 projetos por meio de leis federais de incentivo em diferentes regiões do Brasil. As iniciativas abrangem áreas como educação, cultura, capacitação profissional, desenvolvimento comunitário e assistência social.

Segundo a empresa, os investimentos fazem parte de uma estratégia voltada ao desenvolvimento das comunidades onde mantém operações.

Projetos sociais

A Caterpillar afirma que o apoio a projetos incentivados está alinhado à estratégia global da companhia de contribuir para comunidades mais fortes, sustentáveis e resilientes.

Ao longo de mais de 70 anos de atuação no Brasil, a empresa também mantém programas e parcerias voltados ao desenvolvimento econômico e social.

Além dos projetos apoiados por meio das leis de incentivo, a Fundação Caterpillar, braço filantrópico da companhia, desenvolve e apoia iniciativas voltadas ao fortalecimento e à resiliência das comunidades.

“Buscamos contribuir para a criação de oportunidades que deixem um legado positivo e duradouro”, afirmou Andréa Zámolyi Park, diretora de Assuntos Governamentais e Corporativos da Caterpillar Brasil.

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