A Caterpillar está entre os 100 grupos empresariais que mais direcionaram recursos para projetos por meio de leis de incentivo fiscal no Brasil. A empresa ocupa a 89ª posição no ranking do Panorama dos Incentivos Fiscais 2026, levantamento realizado pela Simbi.

O estudo analisou investimentos realizados entre 2020 e 2025 e aponta que os 100 maiores investidores concentraram cerca de 60% dos recursos destinados a projetos sociais, culturais, esportivos, ambientais e de saúde no país.

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