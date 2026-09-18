Mulheres a partir de 16 anos poderão participar gratuitamente de um curso de moda sustentável em Piracicaba. Ao todo, são 40 vagas para o projeto “Sustentabilidade na Moda: Moda Viva e Circular”, que oferece capacitação em corte e costura, upcycling e costura criativa.

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As inscrições começam no dia 21 de setembro e seguem até 5 de outubro. A prioridade será para mulheres que estão fora do mercado de trabalho e para beneficiárias de programas sociais.