Mulheres a partir de 16 anos poderão participar gratuitamente de um curso de moda sustentável em Piracicaba. Ao todo, são 40 vagas para o projeto “Sustentabilidade na Moda: Moda Viva e Circular”, que oferece capacitação em corte e costura, upcycling e costura criativa.
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As inscrições começam no dia 21 de setembro e seguem até 5 de outubro. A prioridade será para mulheres que estão fora do mercado de trabalho e para beneficiárias de programas sociais.
Além da capacitação, as participantes selecionadas receberão uma máquina de costura nova, um kit completo de costura e uma bolsa-auxílio de R$ 400. O projeto também oferece certificado e coffee break durante os dias de atividades.
Formação acontece em outubro
As oficinas serão realizadas entre os dias 19 e 23 de outubro, em duas turmas de 20 participantes.
No período da tarde, as atividades ocorrerão das 13h30 às 16h, na Associação de Moradores do Jardim Novo Horizonte. À noite, das 19h às 21h30, as aulas serão realizadas na Associação dos Direitos Sociais G5 Comunidades, no bairro Água Branca.
Durante a formação, as participantes aprenderão técnicas de reaproveitamento de materiais, com foco no conceito de upcycling, que consiste em transformar peças e resíduos que seriam descartados em novos produtos.
Curso busca estimular geração de renda
Além de ensinar técnicas de costura e reaproveitamento de tecidos, a iniciativa pretende oferecer ferramentas para que as participantes possam continuar produzindo após o término do curso.
As peças confeccionadas durante as oficinas poderão ser comercializadas em uma feira, proporcionando às participantes uma experiência prática de exposição e venda dos produtos.
A formação será conduzida pela artista e educadora Flávia Souza, que atua desde 2007 com capacitação de pessoas e reaproveitamento de resíduos têxteis.
“O upcycling transforma materiais, mas, acima de tudo, transforma vidas”, afirma Flávia.
Projeto
O “Sustentabilidade na Moda: Moda Viva e Circular” é realizado por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, com patrocínio do Instituto Aegea e da Mirante.
A coordenação geral é da Amora Produções Culturais e a coordenação artística é da Aloxique. O projeto conta ainda com apoio da Prefeitura de Piracicaba, da Associação dos Direitos Sociais G5 Comunidades e da Associação de Moradores do Jardim Novo Horizonte.
Serviço
Inscrições: de 21 de setembro a 5 de outubro de 2026
Público: mulheres a partir de 16 anos
Vagas: 40
Bolsa-auxílio: R$ 400
Oficinas: de 19 a 23 de outubro
Turma da tarde: 13h30 às 16h
Associação de Moradores do Jardim Novo Horizonte
Rua Profa. Laura Fernandes de Campos Ferrari, 145 – Jardim Novo Horizonte
Turma da noite: 19h às 21h30
Associação dos Direitos Sociais G5 Comunidades
Rua Doutor Elias Rosental, 568 – Água Branca
As inscrições podem ser feitas pelo formulário divulgado pela organização. As selecionadas serão comunicadas por WhatsApp e/ou e-mail.