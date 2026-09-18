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OPORTUNIDADE

Piracicaba abre 40 vagas para curso gratuito de moda sustentável

Por Vitória Duarte | JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
Piracicaba oferece 40 vagas gratuitas para curso de moda sustentável, com máquina de costura e bolsa-auxílio de R$ 400.
Piracicaba oferece 40 vagas gratuitas para curso de moda sustentável, com máquina de costura e bolsa-auxílio de R$ 400.

Mulheres a partir de 16 anos poderão participar gratuitamente de um curso de moda sustentável em Piracicaba. Ao todo, são 40 vagas para o projeto “Sustentabilidade na Moda: Moda Viva e Circular”, que oferece capacitação em corte e costura, upcycling e costura criativa.

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As inscrições começam no dia 21 de setembro e seguem até 5 de outubro. A prioridade será para mulheres que estão fora do mercado de trabalho e para beneficiárias de programas sociais.

Além da capacitação, as participantes selecionadas receberão uma máquina de costura nova, um kit completo de costura e uma bolsa-auxílio de R$ 400. O projeto também oferece certificado e coffee break durante os dias de atividades.

Formação acontece em outubro

As oficinas serão realizadas entre os dias 19 e 23 de outubro, em duas turmas de 20 participantes.

No período da tarde, as atividades ocorrerão das 13h30 às 16h, na Associação de Moradores do Jardim Novo Horizonte. À noite, das 19h às 21h30, as aulas serão realizadas na Associação dos Direitos Sociais G5 Comunidades, no bairro Água Branca.

Durante a formação, as participantes aprenderão técnicas de reaproveitamento de materiais, com foco no conceito de upcycling, que consiste em transformar peças e resíduos que seriam descartados em novos produtos.

Curso busca estimular geração de renda

Além de ensinar técnicas de costura e reaproveitamento de tecidos, a iniciativa pretende oferecer ferramentas para que as participantes possam continuar produzindo após o término do curso.

As peças confeccionadas durante as oficinas poderão ser comercializadas em uma feira, proporcionando às participantes uma experiência prática de exposição e venda dos produtos.

A formação será conduzida pela artista e educadora Flávia Souza, que atua desde 2007 com capacitação de pessoas e reaproveitamento de resíduos têxteis.

“O upcycling transforma materiais, mas, acima de tudo, transforma vidas”, afirma Flávia.

Projeto

O “Sustentabilidade na Moda: Moda Viva e Circular” é realizado por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, com patrocínio do Instituto Aegea e da Mirante.

A coordenação geral é da Amora Produções Culturais e a coordenação artística é da Aloxique. O projeto conta ainda com apoio da Prefeitura de Piracicaba, da Associação dos Direitos Sociais G5 Comunidades e da Associação de Moradores do Jardim Novo Horizonte.

Serviço

Inscrições: de 21 de setembro a 5 de outubro de 2026
Público: mulheres a partir de 16 anos
Vagas: 40
Bolsa-auxílio: R$ 400
Oficinas: de 19 a 23 de outubro

Turma da tarde: 13h30 às 16h
Associação de Moradores do Jardim Novo Horizonte
Rua Profa. Laura Fernandes de Campos Ferrari, 145 – Jardim Novo Horizonte

Turma da noite: 19h às 21h30
Associação dos Direitos Sociais G5 Comunidades
Rua Doutor Elias Rosental, 568 – Água Branca

As inscrições podem ser feitas pelo formulário divulgado pela organização. As selecionadas serão comunicadas por WhatsApp e/ou e-mail.

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