O dia 21 de setembro é marcado pelo Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, data que reforça a importância da inclusão, da acessibilidade e da garantia de direitos para essa parcela da população.

Mais do que uma data de conscientização, o momento também evidencia desafios que ainda fazem parte da realidade de milhões de brasileiros, especialmente no acesso à educação, ao mercado de trabalho, à renda e aos espaços públicos.

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