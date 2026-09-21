Uma jovem perdeu parte dos movimentos do corpo após passar mal durante um passeio na Montezum, montanha-russa do Hopi Hari, em Vinhedo, no interior de São Paulo. O caso aconteceu em abril deste ano e passou a ser investigado pelo Ministério Público de São Paulo (MPSP), que solicitou uma perícia na atração.

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Júlia Bossoni, de 28 anos, viajou de Londrina, no Paraná, para o parque acompanhada do marido, João Pedro Bossoni. O casal já havia utilizado a atração uma vez no mesmo dia sem problemas. Mais tarde, os dois retornaram à montanha-russa.