O tema está em análise no Ministério da Saúde desde o fim de junho e ganhou destaque após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) mencionar a possibilidade de fornecimento gratuito dos medicamentos durante uma agenda oficial nesta semana.

A possível oferta de canetas emagrecedoras pelo Sistema Único de Saúde (SUS) deve ter como foco pacientes com obesidade grau 3 ou pessoas que apresentem a doença associada a outras condições de saúde, como diabetes e problemas cardíacos.

A previsão discutida pela pasta não contempla, neste momento, uma distribuição ampla dos medicamentos. A ideia é concentrar o tratamento em pacientes com quadros considerados mais graves e que possam se beneficiar clinicamente da terapia.

Decisão ainda depende da Conitec

Embora o Ministério da Saúde já reúna estudos científicos sobre o uso das chamadas canetas emagrecedoras, ainda não existe uma data definida para a apresentação formal do pedido à Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (Conitec).

O órgão é responsável por avaliar, entre outros pontos, a eficácia e a segurança das tecnologias, o impacto financeiro para o sistema público e quais grupos de pacientes poderiam ser atendidos.