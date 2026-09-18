Um novo portal digital vai reunir cerca de 30 mil documentos históricos relacionados à trajetória da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq/USP), em Piracicaba. O chamado Portal Luiz de Queiroz será lançado no dia 7 de outubro, durante as comemorações da Semana Luiz de Queiroz.
O projeto teve início em novembro de 2025 e envolve pesquisa, digitalização, catalogação e organização de documentos que contam a história da Escola, desde sua fundação até a consolidação como uma das unidades fundadoras da Universidade de São Paulo (USP), em 1934. Até o momento, cerca de 80% dos itens previstos já foram digitalizados.
Entre os acervos consultados estão os do Museu, Protocolo, Sala da Congregação e Biblioteca Central. A plataforma também contará com uma linha do tempo e textos produzidos por uma equipe de historiadores, além de informações sobre Luiz Vicente de Souza Queiroz, sua esposa Ermelinda Ottoni de Souza Queiroz e personagens ligados aos primeiros anos da instituição.
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Registros ajudam a entender a formação do ensino agronômico
De acordo com o coordenador do projeto, Paulo José Franco Neto, conhecido como Pazé, os documentos permitem acompanhar também a própria transformação do ensino de Ciências Agrárias no país. Em entrevista ao Jornal de Piracicaba, ele explicou que o acervo permite acompanhar esse processo desde os primeiros modelos de formação. “O público vai encontrar a própria história do desenvolvimento do ensino das Ciências Agrárias no Brasil, desde o início, quando ainda se discutia como esse ensino poderia ser estruturado”, explica.
Segundo ele, a formação oferecida pela instituição passou por mudanças ao longo dos anos, até chegar ao modelo de ensino superior consolidado posteriormente. “Foi sendo construído ao longo de mais de 20 anos, para, em 1925, realmente isso ser consolidado e, inclusive, para ser uma das unidades fundadoras da Universidade de São Paulo”, afirma.
Entre os documentos destacados por Pazé está um relatório elaborado pelo então diretor da Escola, León Morimot, em 1894 e publicado no ano seguinte. Segundo o coordenador, o material apresenta uma estrutura do ensino que ajudou a definir áreas de atuação que permaneceriam na instituição. O portal também reúne gravações com depoimentos de pessoas ligadas à história da Esalq e de Piracicaba. Entre os nomes estão o jornalista Cecílio Elias Netto e a historiadora Marly Perecin, que contribuem com relatos e perspectivas sobre a trajetória da instituição e sua relação com a cidade.
Além dos documentos, o portal terá depoimentos de nomes ligados ao ensino e à pesquisa no país, como o ex-ministro da Agricultura e Pecuária e ex-aluno da Esalq Roberto Rodrigues, o ex-reitor e professor da USP Jacques Marcovitch e a pesquisadora da Embrapa Soja Mariangela Hungria da Cunha. O trabalho também busca preservar os documentos físicos, reduzindo a necessidade de manuseio dos originais e ampliando o acesso ao conteúdo. “A digitalização ajuda a difundir esse material para as próximas gerações”, afirma Pazé.
Plataforma terá recursos de acessibilidade
Um dos diferenciais do projeto é a preocupação com a acessibilidade digital. A plataforma está sendo desenvolvida com recursos voltados a pessoas com diferentes necessidades, incluindo deficiência visual, auditiva, motora e cognitiva.
Entre as ferramentas previstas estão navegação por teclado, compatibilidade com leitores de tela, descrição de imagens, contraste e recursos voltados a diferentes perfis de usuários. Segundo Pazé, também estão previstos perfis específicos para pessoas com epilepsia, deficiência visual e cognitiva, além de um perfil amigável para usuários com TDAH.
O desenvolvimento conta com consultoria especializada em acessibilidade digital. Segundo o coordenador, a iniciativa também atende às exigências de acessibilidade relacionadas a projetos aprovados pela Lei de Incentivo à Cultura.
A pesquisa histórica do portal envolve profissionais de diferentes áreas, responsáveis por analisar documentos administrativos, relatórios, fotografias, mapas, periódicos e outros registros. O historiador e coordenador Roney Cytrynowicz destaca que o trabalho busca conectar diferentes fontes para apresentar a história da instituição a públicos diversos. A equipe também investigou documentos relacionados ao cotidiano da Escola, incluindo registros de trabalhadores, funcionários, infraestrutura, obras e administração. A expectativa é que esse material possa servir de fonte para novas pesquisas sobre a Esalq, Piracicaba e diferentes aspectos da história brasileira.
O Portal Luiz de Queiroz foi aprovado pelo Ministério da Cultura por meio da Lei de Incentivo à Cultura, no âmbito do Pronac. O projeto conta com patrocínio da Usina São Martinho, Caterpillar, John Deere, Rabobank e Itaú BBA, além do apoio da Fundação de Estudos Agrários Luiz de Queiroz (Fealq) e da Associação dos Ex-Alunos da Esalq (Adealq).