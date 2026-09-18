Um novo portal digital vai reunir cerca de 30 mil documentos históricos relacionados à trajetória da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq/USP), em Piracicaba. O chamado Portal Luiz de Queiroz será lançado no dia 7 de outubro, durante as comemorações da Semana Luiz de Queiroz.

O projeto teve início em novembro de 2025 e envolve pesquisa, digitalização, catalogação e organização de documentos que contam a história da Escola, desde sua fundação até a consolidação como uma das unidades fundadoras da Universidade de São Paulo (USP), em 1934. Até o momento, cerca de 80% dos itens previstos já foram digitalizados.

Entre os acervos consultados estão os do Museu, Protocolo, Sala da Congregação e Biblioteca Central. A plataforma também contará com uma linha do tempo e textos produzidos por uma equipe de historiadores, além de informações sobre Luiz Vicente de Souza Queiroz, sua esposa Ermelinda Ottoni de Souza Queiroz e personagens ligados aos primeiros anos da instituição.