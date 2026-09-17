O morador de Piracicaba Juliano dos Santos Franco, de 40 anos, recebeu nesta semana o Hyundai HB20 Limited sorteado durante a 41ª Festa das Nações de Piracicaba. A entrega das chaves foi realizada na concessionária Hyundai Caminho Piracicaba, com a presença de representantes da montadora, da Federação das Entidades Assistenciais de Piracicaba (FENAPI) e do Fundo Social de Solidariedade.

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Juliano mora no bairro Jardim Nova Suíça e adquiriu o cupom premiado por meio do Instituto Educando Pelo Esporte, entidade responsável pela barraca dos Estados Unidos durante a festa.