O morador de Piracicaba Juliano dos Santos Franco, de 40 anos, recebeu nesta semana o Hyundai HB20 Limited sorteado durante a 41ª Festa das Nações de Piracicaba. A entrega das chaves foi realizada na concessionária Hyundai Caminho Piracicaba, com a presença de representantes da montadora, da Federação das Entidades Assistenciais de Piracicaba (FENAPI) e do Fundo Social de Solidariedade.
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Juliano mora no bairro Jardim Nova Suíça e adquiriu o cupom premiado por meio do Instituto Educando Pelo Esporte, entidade responsável pela barraca dos Estados Unidos durante a festa.
Segundo o vencedor, ele participa do evento há cerca de 20 anos e compra cupons desde o início da parceria entre a Festa das Nações e a Hyundai.
“Comprei apenas dois números neste ano e fui contemplado. O prêmio será importante para os meus planos e também me motiva a continuar participando de uma festa que ajuda tantas pessoas”, afirmou.
Sorteio foi auditado pela Loteria Federal
A 41ª Festa das Nações foi realizada em maio e reuniu mais de 70 mil visitantes ao longo de cinco dias de programação. O sorteio do veículo aconteceu em 31 de agosto e foi auditado em parceria com a Loteria Federal.
Desde 2010, a Hyundai doa um veículo para o sorteio filantrópico promovido pelo evento. Neste ano, o modelo entregue foi um HB20 Limited 1.0, na cor Cinza Shadow.
Participaram da cerimônia de entrega a gerente sênior de Controle de Produção da Hyundai Motor Brasil, Jennifer Mariano; a presidente da FENAPI, Carolina Angelelli; o diretor da Hyundai Caminho Piracicaba, Thiago Sanchez; e a presidente do Fundo Social de Solidariedade de Piracicaba, Valkiria Callovi.
Recursos serão destinados a entidades
De acordo com a organização, a edição de 2026 arrecadou quase R$ 2 milhões em receita líquida. Desse total, cerca de R$ 250 mil vieram da venda de 25.486 cupons do sorteio.
Os recursos serão distribuídos entre 21 instituições assistenciais de Piracicaba, que desenvolvem projetos sociais e atendem mais de 10 mil pessoas ao longo do ano.
A presidente da FENAPI, Carolina Angelelli, destacou que a parceria com a Hyundai contribui para ampliar a participação da comunidade e fortalecer a arrecadação destinada às entidades do município.
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