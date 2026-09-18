18 de setembro de 2026
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CAIU

Homem é pego furtando picanha em mercado de Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Polícia Militar
O homem foi encaminhado para a delegacia.
O homem foi encaminhado para a delegacia.

  Um homem foi flagrado furtando picanha na tarde desta quinta-feira (17) em um mercado na Avenida Dois Córregos, no Piracicamirim, em Piracicaba.

Funcionários já estavam de olho nele, que já era figurinha carimbada por suspeita de outros furtos no local. Por volta das 17h, o alerta foi dado e a segurança começou a seguir o sujeito pelos corredores.

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O homem pegou uma peça de picanha de 1,258 quilo, avaliada em R$ 94,31, e escondeu na cintura, por baixo da roupa, para tentar sair sem pagar. A equipe foi mais rápida e pegou o ladrão da picanha no flagra. A carne foi recuperada.

Ele foi levado algemado para a delegacia e, posteriormente liberado. O caso foi registrado como furto em estabelecimento comercial.

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