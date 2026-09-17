Uma mulher foi conduzida à delegacia na tarde desta quinta-feira (17), em Limeira, Região Metropolitana de Piracicaba, sob suspeita de maus-tratos contra um cachorro. A ocorrência foi atendida por policiais militares após uma denúncia envolvendo o animal.

Segundo as informações apuradas, a equipe foi acionada pelo Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) e se deslocou até o endereço indicado. Inicialmente, os policiais não conseguiram acesso ao interior do imóvel.

Com o auxílio de uma vizinha e de uma escada, os agentes conseguiram visualizar o quintal. Durante a averiguação, segundo o relato da ocorrência, os policiais teriam presenciado a tutora pisando sobre a cabeça do cachorro e, em seguida, utilizando um pedaço de madeira para cutucar a região da boca do animal.