17 de setembro de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
MAUS-TRATOS

Mulher é conduzida à delegacia após agressões contra cachorro

Por Vitória Duarte | JP1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Cachorro foi atendido pelos policiais após a denúncia de maus-tratos; tutora foi conduzida à delegacia em Limeira.
Cachorro foi atendido pelos policiais após a denúncia de maus-tratos; tutora foi conduzida à delegacia em Limeira.

Uma mulher foi conduzida à delegacia na tarde desta quinta-feira (17), em Limeira, Região Metropolitana de Piracicaba, sob suspeita de maus-tratos contra um cachorro. A ocorrência foi atendida por policiais militares após uma denúncia envolvendo o animal.

VEJA MAIS :

Policiais visualizaram agressões

Segundo as informações apuradas, a equipe foi acionada pelo Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) e se deslocou até o endereço indicado. Inicialmente, os policiais não conseguiram acesso ao interior do imóvel.

Com o auxílio de uma vizinha e de uma escada, os agentes conseguiram visualizar o quintal. Durante a averiguação, segundo o relato da ocorrência, os policiais teriam presenciado a tutora pisando sobre a cabeça do cachorro e, em seguida, utilizando um pedaço de madeira para cutucar a região da boca do animal.

Diante da situação, os agentes solicitaram que as agressões fossem interrompidas e pediram que o portão do imóvel fosse aberto para a realização da averiguação.

Cachorro foi atendido

Após a entrada da equipe no imóvel, o cachorro foi atendido pelos policiais. Conforme registrado na ocorrência, o animal apresentou comportamento dócil e não demonstrou agressividade durante o contato com os agentes.

A tutora, entretanto, alegou aos policiais que o cachorro teria mordido ela.

Ocorrência foi apresentada na delegacia

Diante dos fatos observados no local, a mulher foi encaminhada para exame cautelar de corpo de delito e, posteriormente, apresentada na delegacia.

A ocorrência foi registrada e encaminhada à autoridade policial, que adotou as medidas cabíveis.

A identidade dos envolvidos foi preservada.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários