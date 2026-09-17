Uma mulher foi conduzida à delegacia na tarde desta quinta-feira (17), em Limeira, Região Metropolitana de Piracicaba, sob suspeita de maus-tratos contra um cachorro. A ocorrência foi atendida por policiais militares após uma denúncia envolvendo o animal.
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Policiais visualizaram agressões
Segundo as informações apuradas, a equipe foi acionada pelo Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) e se deslocou até o endereço indicado. Inicialmente, os policiais não conseguiram acesso ao interior do imóvel.
Com o auxílio de uma vizinha e de uma escada, os agentes conseguiram visualizar o quintal. Durante a averiguação, segundo o relato da ocorrência, os policiais teriam presenciado a tutora pisando sobre a cabeça do cachorro e, em seguida, utilizando um pedaço de madeira para cutucar a região da boca do animal.
Diante da situação, os agentes solicitaram que as agressões fossem interrompidas e pediram que o portão do imóvel fosse aberto para a realização da averiguação.
Cachorro foi atendido
Após a entrada da equipe no imóvel, o cachorro foi atendido pelos policiais. Conforme registrado na ocorrência, o animal apresentou comportamento dócil e não demonstrou agressividade durante o contato com os agentes.
A tutora, entretanto, alegou aos policiais que o cachorro teria mordido ela.
Ocorrência foi apresentada na delegacia
Diante dos fatos observados no local, a mulher foi encaminhada para exame cautelar de corpo de delito e, posteriormente, apresentada na delegacia.
A ocorrência foi registrada e encaminhada à autoridade policial, que adotou as medidas cabíveis.
A identidade dos envolvidos foi preservada.