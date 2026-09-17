SUB-TENENTE PMSP: SR. AUREO LEMES DE SOUZA Faleceu ontem, nesta cidade, contava 86 anos, filho dos finados Sr. Isaac Lemes de Souza e da Sra. Ellvina Trindade de Avila, era casado com a Sra. Elza Ometto de Souza; deixa os filhos: Marcia Cristina de Souza Gabriel, casada com o Sr. Marcelo Gabriel e Marcelo Jose Ometto de Souza, casado com a Sra. Suellen Juliana Brecomo Ometto de Souza. Deixa os netos: Danielly, Fernando, Maria Eduarda e Laura; os bisnetos Helena e Leon, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 do Velório da Saudade, sala "05", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. CLEITON OSNIR DO AMARAL, faleceu dia 17/09/2026 na cidade de Piracicaba, aos 86 anos de idade e era viúvo da Sra. Eurides Tolaine do Amaral. Era filho do Sr. Benedito Pereira do Amaral e da Sra. Rosa Mubarak Amaral, falecidos. Deixa as filhas: Patricia Tolaine do Amaral casada com Luis Teixeira da Silva, Priscila Tolaine do Amaral Almeida casada com Rodrigo Faria de Almeida. Deixa os netos: Yasmin, João Paulo, Pedro Lucas, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 15:30hs, saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição – Sala Standard, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SRA. DIONEZIA WAITER FRANGOPOULOS MARWQUES Faleceu ontem, nesta cidade, contava 82 anos, filha dos finados Sr. Wazilio Frangopoulos e da Sra. Barbara Waiter Frangopoulos, era casada com o Sr. Wilson Freitas Marques; deixa o filho Washington Luis Frangopoulos Marques, casado com a Sra. Jucileia de Paula Marques. Deixa irmãos, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h30 da sala "Lírio-C" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
PROFFESSORA: LINDA PINTO HUDARI ADIB Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 79 anos, filha dos finados Sr. Mario Hudari e da Sra. Maria Lazara Pinto Hudari, era viúva do Sr. Luis Antonio Abib, deixa as filhas: Carla Hudari Abib Tamaoki, casada com o Sr. Flavio Akira Tamaoki e Thais Hudari Abib. Deixa os netos Livia e Lucas, demais familiares e amigos.Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 09h00 do Velório do Cemitério Municipal da Cidade de Uchoa - SP, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimento de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. MARIA DE LOURDES DE FREITAS Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 84 anos, filha dos finados Sr. Emilio Dias de Oliveira e da Sra. Maria Francisca da Conceição, deixa os filhos: José Augustto Freitas; Edite de Freitas, casada com o Sr. Roberto Cruz; Neide de Freitas Silva, casada com o Sr. Adão Moreira da Silva; Neusa Aparecida de Freitas, casada com o Sr. Alderico Coutinho; Silso Aparecido de Freitas, casado com a Sra. Sandra Marcia de Souza; Eurico de Freitas; Maria Roseli de Freitas, casada com o Sr. Elijemersom da Silva; Samuel de Freitas; Eliandro Gilson de Freitas, casado com a Sra, Marlene de Freitas; Tiago Henrique Alves, casado com a Sra. Tatiane Cezarino; Ademir de Freitas, falecido e Salvino de Freitas, falecido. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 13h00 do Velório Municipal de Rio das Pedras - SP, para o Cemitério Municipal da cidade de Rio das Pedras - SP. À família e amigos enlutados os sentimento de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. MILVANIA LOURENÇA DE QUEIROZ Faleceu dia 16/09/2026 na cidade de Piracicaba, aos 59 anos de idade e era filha do Sr. Angelo Vitor de Queiroz e da Sra. Aparecida Correa de Queiroz, falecidos. Deixa os filhos: Michel de Queiroz Seregato casado com Bruna Diane Melega Seregato e Ketlen de Queiroz Seregato casada com Vitor Jangelme. Deixa a neta Sara, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 16:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição – Sala A, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SRA. NAIR COQUEIRO LIMA Faleceu anteontem, na cidade de Santa Bárbara D'Oeste - SP, contava 81 anos, filha dos finados Sr. Teobaldo Jose de Souza e da Sra. Regina dos Santos Coqueiro, era viúva do Sr. Antenor Placido Lima, deixa os filhos: Joenia Coqueiro Lima Arruda, casada com o Sr. Jorge Luis Arruda; Ivone Coqueiro Lima Costa Silva, casada com o Sr. José Carlos Costa Silva; Isete Coqueiro Lima; Delandio Coqueiro Lima; Narciso Coqueiro Lima, casado com a Sra. Luciana Godoy da Silva e Thais Fernanda Coqueiro Lima, casada com o Sr. João Antonio Donisete Barnabé. Deixa irmão, netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 14h00 do Velório Municipal de Rio das Pedras - SP, para o Cemitério Municipal da cidade de Rio das Pedras - SP. À família e amigos enlutados os sentimento de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. ONDINA FURLAN BACCHIN Faleceu ontem, nesta cidade, contava 97 anos, filha dos finados Sr. Sebastião Furlan e da Sra. Thereza Furlan, era viúva do Sr. João Bacchin, deixa os filhos: João Sergio Bacchin; Sonia Maria Bacchin; Machado Jose Renato Bacchin falecido e Cilene Terezinha Bacchi. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 14h30 do Velório Municipal do bairro Tupi, para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimento de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. RONALDO SÉRGIO FERREIRA DA SILVA Faleceu dia 16/0/2026 na cidade de Sorocaba, aos 60 anos de idade e era casado com a Sra. Luciane Oliveira. Era filho do Sr. Francisco Ferreira da Silva e da Sra. Doracy Mantoni Ferreira da Silva, falecidos. Deixa os filhos: Raissa Viviani Silva casada com Paulo Roberto Tessarolli Junior, Radine Viviani Silva, Rafael Viviani Silva. Deixa familiares e amigos. Seu corpo foi transladado em auto fúnebre para a cidade de Piracicaba e o sepultamento ocorrerá hoje as 14:00hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – Sala 07, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
PROFESSOR SR. WALDEMAR MANOEL DOS ANJOS Faleceu dia 16/09/2026 na cidade de Piracicaba, aos 71 anos de idade e era casado com a Sra. Jaci Silva Maciel dos Anjos. Era filho do Sr. Glicerio Manoel dos Anjos e da Sra. Anna Laurinda de Jesus, falecidos. Deixa o filho Danilo Silva Maciel dos Anjos. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 17/09/2026 as 16:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Memorial Metropolitano de Piracicaba – Sala Diamante, seguindo para o Cemitério Municipal de Vila Rezende Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.