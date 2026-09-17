SUB-TENENTE PMSP: SR. AUREO LEMES DE SOUZA Faleceu ontem, nesta cidade, contava 86 anos, filho dos finados Sr. Isaac Lemes de Souza e da Sra. Ellvina Trindade de Avila, era casado com a Sra. Elza Ometto de Souza; deixa os filhos: Marcia Cristina de Souza Gabriel, casada com o Sr. Marcelo Gabriel e Marcelo Jose Ometto de Souza, casado com a Sra. Suellen Juliana Brecomo Ometto de Souza. Deixa os netos: Danielly, Fernando, Maria Eduarda e Laura; os bisnetos Helena e Leon, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 do Velório da Saudade, sala "05", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

SR. CLEITON OSNIR DO AMARAL, faleceu dia 17/09/2026 na cidade de Piracicaba, aos 86 anos de idade e era viúvo da Sra. Eurides Tolaine do Amaral. Era filho do Sr. Benedito Pereira do Amaral e da Sra. Rosa Mubarak Amaral, falecidos. Deixa as filhas: Patricia Tolaine do Amaral casada com Luis Teixeira da Silva, Priscila Tolaine do Amaral Almeida casada com Rodrigo Faria de Almeida. Deixa os netos: Yasmin, João Paulo, Pedro Lucas, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 15:30hs, saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição – Sala Standard, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

SRA. DIONEZIA WAITER FRANGOPOULOS MARWQUES Faleceu ontem, nesta cidade, contava 82 anos, filha dos finados Sr. Wazilio Frangopoulos e da Sra. Barbara Waiter Frangopoulos, era casada com o Sr. Wilson Freitas Marques; deixa o filho Washington Luis Frangopoulos Marques, casado com a Sra. Jucileia de Paula Marques. Deixa irmãos, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h30 da sala "Lírio-C" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.