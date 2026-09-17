A Hyundai Mobis Brasil está com uma oportunidade de emprego aberta para o cargo de Analista de Compras e Desenvolvimento, em Piracicaba. A vaga é destinada a profissionais de nível pleno, com contratação pelo regime CLT e atuação 100% presencial.
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Faixa salarial a combinar. A empresa informa ainda que aceita candidaturas de profissionais de qualquer cidade do Brasil, desde que tenham disponibilidade para trabalhar presencialmente em Piracicaba.
Atividades
O profissional contratado será responsável pelo acompanhamento e gerenciamento de projetos relacionados a peças compradas, incluindo componentes de injeção plástica, chassis e eletrônicos, em contato direto com fornecedores.
Entre as atribuições estão o acompanhamento de pedidos, negociação de preços e prazos, busca por redução de custos e propostas de melhoria em produtos e processos. O cargo também envolve participação no planejamento de vendas, formação de preços, desenvolvimento de produtos e acompanhamento de auditorias.
Requisitos
Para se candidatar, é necessário ter formação completa em Engenharia, conhecimento em ferramentas de qualidade como APQP, FMEA, PPAP, 8D e MSA, além de domínio de leitura e interpretação de desenho técnico e Pacote Office.
Também é exigida experiência com processos de injeção plástica. Conhecimentos em pintura e cromação são considerados diferenciais.
A oportunidade ainda exige disponibilidade para viagens e estadias em fornecedores, além de inglês em nível intermediário ou avançado.
Benefícios
Entre os benefícios informados pela empresa estão assistência médica e odontológica, auxílio-academia, transporte fretado, café da manhã, cesta de Natal, participação nos lucros ou resultados, restaurante interno, seguro de vida e vale-alimentação.
Como se candidatar
Candidatura através do link.