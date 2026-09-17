A Hyundai Mobis Brasil está com uma oportunidade de emprego aberta para o cargo de Analista de Compras e Desenvolvimento, em Piracicaba. A vaga é destinada a profissionais de nível pleno, com contratação pelo regime CLT e atuação 100% presencial.

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Faixa salarial a combinar. A empresa informa ainda que aceita candidaturas de profissionais de qualquer cidade do Brasil, desde que tenham disponibilidade para trabalhar presencialmente em Piracicaba.