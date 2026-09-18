A Fios do Bem atua com crianças em tratamento contra o câncer e suas famílias, desenvolvendo ações de apoio e acolhimento durante o período de tratamento. Dentro dessa atuação, o Realizando Sonhos busca criar oportunidades para que desejos e momentos especiais dos atendidos também sejam contemplados.

O projeto depende justamente da participação de uma rede formada por voluntários, empresas e profissionais. Em vez de concentrar a realização em uma única equipe, a iniciativa reúne diferentes áreas de atuação, com cada colaborador oferecendo aquilo que pode para viabilizar a proposta. Foi dessa forma que a festa de Sarah ganhou os diferentes elementos de uma comemoração de 15 anos.

A celebração contou ainda com a presença de Valkiria Callovi, presidente do Fundo Social de Solidariedade de Piracicaba e esposa do prefeito Helinho Zanatta; Carolina Angelelli, presidente da FENAPI; e Reinaldo Pousa, secretário-executivo de Transportes Internos de Piracicaba. O registro fotográfico foi feito por Maycon Sacchi. Mais informações sobre a Fios do Bem e o projeto Realizando Sonhos podem ser encontradas no Instagram da ONG.