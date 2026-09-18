Dezenas de profissionais e empresas se uniram em Piracicaba para transformar uma festa de 15 anos em uma grande ação de solidariedade. A mobilização foi articulada pela ONG Fios do Bem por meio do projeto Realizando Sonhos e resultou, na quarta-feira (16), em uma celebração preparada especialmente para Sarah, uma das jovens atendidas pela entidade.
No Salão Coronel Barbosa, no Teatro São José, a comemoração reuniu familiares e amigos em uma festa de debutante com cerimônia, homenagens, música e dança. Cada parceiro envolvido contribuiu com serviços ou produtos de sua área, permitindo que diferentes etapas da celebração fossem realizadas de forma voluntária.
A ideia começou a ser organizada meses antes da data. Segundo Juliana Terra, empreendedora e voluntária da Fios do Bem, a mobilização partiu do desejo de Sarah de comemorar os 15 anos com uma festa. A presidente da ONG, Rosani Fidelis, ficou à frente da articulação com os colaboradores que ajudaram a tirar a proposta do papel.
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PROJETO LEVA ACOLHIMENTO ÀS FAMÍLIAS
A Fios do Bem atua com crianças em tratamento contra o câncer e suas famílias, desenvolvendo ações de apoio e acolhimento durante o período de tratamento. Dentro dessa atuação, o Realizando Sonhos busca criar oportunidades para que desejos e momentos especiais dos atendidos também sejam contemplados.
O projeto depende justamente da participação de uma rede formada por voluntários, empresas e profissionais. Em vez de concentrar a realização em uma única equipe, a iniciativa reúne diferentes áreas de atuação, com cada colaborador oferecendo aquilo que pode para viabilizar a proposta. Foi dessa forma que a festa de Sarah ganhou os diferentes elementos de uma comemoração de 15 anos.
A celebração contou ainda com a presença de Valkiria Callovi, presidente do Fundo Social de Solidariedade de Piracicaba e esposa do prefeito Helinho Zanatta; Carolina Angelelli, presidente da FENAPI; e Reinaldo Pousa, secretário-executivo de Transportes Internos de Piracicaba. O registro fotográfico foi feito por Maycon Sacchi. Mais informações sobre a Fios do Bem e o projeto Realizando Sonhos podem ser encontradas no Instagram da ONG.