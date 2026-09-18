18 de setembro de 2026
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SOLIDARIEDADE

ONG Fios do Bem realiza festa de 15 anos para jovem em Piracicaba

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação/Foto: Maycon Sacchi
Atendida pela ONG Fios do Bem, Sarah teve o desejo de celebrar os 15 anos com uma festa realizado pelo projeto Realizando Sonhos.
Atendida pela ONG Fios do Bem, Sarah teve o desejo de celebrar os 15 anos com uma festa realizado pelo projeto Realizando Sonhos.

Dezenas de profissionais e empresas se uniram em Piracicaba para transformar uma festa de 15 anos em uma grande ação de solidariedade. A mobilização foi articulada pela ONG Fios do Bem por meio do projeto Realizando Sonhos e resultou, na quarta-feira (16), em uma celebração preparada especialmente para Sarah, uma das jovens atendidas pela entidade.

No Salão Coronel Barbosa, no Teatro São José, a comemoração reuniu familiares e amigos em uma festa de debutante com cerimônia, homenagens, música e dança. Cada parceiro envolvido contribuiu com serviços ou produtos de sua área, permitindo que diferentes etapas da celebração fossem realizadas de forma voluntária.

A ideia começou a ser organizada meses antes da data. Segundo Juliana Terra, empreendedora e voluntária da Fios do Bem, a mobilização partiu do desejo de Sarah de comemorar os 15 anos com uma festa. A presidente da ONG, Rosani Fidelis, ficou à frente da articulação com os colaboradores que ajudaram a tirar a proposta do papel.

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PROJETO LEVA ACOLHIMENTO ÀS FAMÍLIAS

A Fios do Bem atua com crianças em tratamento contra o câncer e suas famílias, desenvolvendo ações de apoio e acolhimento durante o período de tratamento. Dentro dessa atuação, o Realizando Sonhos busca criar oportunidades para que desejos e momentos especiais dos atendidos também sejam contemplados.

O projeto depende justamente da participação de uma rede formada por voluntários, empresas e profissionais. Em vez de concentrar a realização em uma única equipe, a iniciativa reúne diferentes áreas de atuação, com cada colaborador oferecendo aquilo que pode para viabilizar a proposta. Foi dessa forma que a festa de Sarah ganhou os diferentes elementos de uma comemoração de 15 anos.

A celebração contou ainda com a presença de Valkiria Callovi, presidente do Fundo Social de Solidariedade de Piracicaba e esposa do prefeito Helinho Zanatta; Carolina Angelelli, presidente da FENAPI; e Reinaldo Pousa, secretário-executivo de Transportes Internos de Piracicaba. O registro fotográfico foi feito por Maycon Sacchi. Mais informações sobre a Fios do Bem e o projeto Realizando Sonhos podem ser encontradas no Instagram da ONG.

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