A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu 47 produtos cosméticos em medidas publicadas em agosto. Entre os itens estão shampoos, tônicos capilares, cremes corporais, sabonetes, body splashes, produtos para banho, sprays, difusores e outros cosméticos comercializados sem a regularização sanitária exigida pela agência. A determinação também alcança a fabricação, distribuição, venda, divulgação e uso dos produtos.

A maior parte da lista é formada por 37 produtos da marca Bunny, que eram vendidos pela internet. A relação inclui: The Bunny Club Body Polish, Body Splash e Shower Gel Only Coolest Girls; Bunny Diffuser Fig & Honey; Hand Soap Fig & Honey e White Tea, Folhas de Chá Branco, Rosa Fava Tonka; Homespray Fig & Honey, White Tea, Folhas de Chá Branco, Rosa Fava Tonka, Notting Hill, London, Pônia, Maçã Vermelha, Sho, London, Alecrim, Limão Siciliano, Manga, Jasmim, Cedro e Chelsea, London, Bergomata, Lavanda, Patchouli; Farmers Market Shower Gel, Body Butter, Body Splash e Body Scrub Vanilla Cherry; The Sleep Time Pillow Mist; Ginger Vanilla Sleep Mist; Lavender Vanilla Day Mist; Body Butter Fig & Honey, Hey Green Apple, Hey Strawberry, Hey Blue Dream e Hey Vanilla; Shower Gel Strawberry, Blue Dream, Fig & Honey, Vanilla e Green Apple; Body Splash Strawberry, Vanilla, Green Apple e Fig & Honey; Body Polish Green Apple Cream, Strawberry Cream e Blue Dream Cream; e Body Scrub Blue Dream Cream e Fig & Honey. A lista oficial da Anvisa confirma os 37 itens e determina a apreensão dos produtos, além da proibição de fabricação, distribuição, venda, divulgação e uso.

A mesma resolução incluiu a Premium Eleite Glue HS-16 entre os produtos proibidos. Em outra medida, publicada em 19 de agosto, a Anvisa determinou a apreensão e proibiu a comercialização, distribuição, fabricação, propaganda e uso da Máscara Avocado Tutano Vegano. Também foram atingidos seis produtos da Geo Beauty Cosméticos, de nome fantasia Essence Indústria e Comércio: Capi Hair – Tônico Ativador de Crescimento Capilar com Raiz de Malva, Gengibre, Alecrim, Urtiga e Menta; Essencial for Men – Shampoo Crescimento Capilar 250 ml; Casa – Repelente Bloqueador de Odores para Ambiente; Rainha Solar – Parafina Bronzeadora Cenoura e Urucum FPS 8 120 g; Mixderme – Sabonete em Gel Pele do Diabético 200 ml; e Ar Tratamento – Fluido Antimicose 30 ml. Completam a relação o Natural Perfection Double Shield Sun Stick SPF50+ e o Fraijour Retin-Collagen 3D Core Eye Cream, ambos de empresa desconhecida na resolução.

Quem tiver qualquer um dos itens incluídos nas medidas deve interromper o uso e não deve comercializar, distribuir ou divulgar o produto. No caso dos produtos Bunny, a Anvisa informou que a proibição decorre da ausência de regularização sanitária. A determinação vale para todos os lotes atingidos pela resolução.