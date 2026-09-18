A economia da Argentina cresceu 2% no segundo trimestre de 2026, na comparação com o mesmo período do ano passado, segundo dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística e Censos (Indec). O resultado ficou acima da previsão de analistas consultados pela Reuters, que esperavam avanço de 1,6% entre abril e junho.

Apesar do crescimento na comparação anual, o Produto Interno Bruto (PIB) argentino apresentou retração de 0,6% em relação ao primeiro trimestre de 2026, considerando os dados com ajuste sazonal. Foi a primeira queda trimestral após uma expansão de 0,7% registrada entre janeiro e março.

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