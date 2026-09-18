O El Niño deve continuar se fortalecendo nos próximos meses antes de começar a perder intensidade em 2027. As previsões climáticas mais recentes apontam que o fenômeno deve permanecer presente durante o outono e o inverno do Hemisfério Norte, com possibilidade de atingir uma das maiores intensidades já registradas.
De acordo com o Centro de Previsão Climática da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos (NOAA), há mais de 90% de probabilidade de que o El Niño permaneça muito forte durante o outono e o inverno de 2026-2027 no Hemisfério Norte.
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Quando o fenômeno deve terminar?
As projeções indicam que a mudança deve ocorrer gradualmente ao longo de 2027. A previsão oficial aponta para um enfraquecimento significativo do El Niño entre março e maio de 2027, com possibilidade de transição para uma condição de neutralidade do ENSO posteriormente na primavera do Hemisfério Norte.
O cenário, porém, ainda apresenta incertezas. Segundo o laboratório de dinâmica de fluidos da NOAA, a dispersão entre os modelos aumenta durante a primavera, período em que os episódios de El Niño costumam caminhar para condições neutras.
Fenômeno pode atingir intensidade histórica
As águas do Pacífico Equatorial já apresentam temperaturas muito acima da média. Em agosto, a anomalia na região do Niño 3.4 chegou a 1,8°C, enquanto outras áreas do Pacífico registraram valores ainda maiores. A NOAA informou que o El Niño vem se fortalecendo.
Para o trimestre entre outubro e dezembro de 2026, a previsão oficial aponta 75% de probabilidade de um evento histórico, considerando um índice de temperatura oceânica de pelo menos 2,5°C acima da referência utilizada pelos modelos.
O que acontece depois?
A previsão do NOAA indica que o El Niño deve continuar influenciando o clima durante o fim de 2026 e os primeiros meses de 2027. Entre março e maio, entretanto, o fenômeno deve enfraquecer significativamente.
De acordo com as probabilidades divulgadas em setembro, ainda há 82% de chance de El Niño no trimestre de março a maio de 2027. Para abril a junho, a probabilidade cai para 43%, enquanto a possibilidade de condições neutras chega a 55%.
A transição não significa uma mudança imediata e uniforme no clima. Os efeitos do El Niño variam de acordo com a região e dependem também de outros fatores atmosféricos e oceânicos. Por isso, as previsões para períodos mais distantes estão sujeitas a revisões conforme novas informações são incorporadas aos modelos.