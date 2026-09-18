O El Niño deve continuar se fortalecendo nos próximos meses antes de começar a perder intensidade em 2027. As previsões climáticas mais recentes apontam que o fenômeno deve permanecer presente durante o outono e o inverno do Hemisfério Norte, com possibilidade de atingir uma das maiores intensidades já registradas.

De acordo com o Centro de Previsão Climática da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos (NOAA), há mais de 90% de probabilidade de que o El Niño permaneça muito forte durante o outono e o inverno de 2026-2027 no Hemisfério Norte.

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