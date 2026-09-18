Vênus atingirá nesta sexta-feira (18) o ponto máximo de brilho de sua atual aparição no céu do entardecer. O planeta chegará a aproximadamente magnitude −4,80 e poderá ser observado a olho nu pouco depois do pôr do sol, inclusive durante o crepúsculo, desde que as condições de visibilidade sejam favoráveis.
Para encontrar o planeta, a orientação é olhar para o oeste, na mesma região do horizonte onde o Sol desaparece. Vênus aparecerá como um ponto de luz muito intenso e deverá se destacar das estrelas próximas. Não é necessário usar telescópio ou binóculo, mas um local com o horizonte livre de prédios, árvores e outros obstáculos facilita a observação.
A intensidade do brilho é explicada pela posição de Vênus em relação à Terra e ao Sol. Como o planeta está se aproximando da região entre a Terra e o Sol, seu tamanho aparente aumenta, enquanto a parcela iluminada que pode ser vista diminui. O máximo ocorre justamente quando esses dois fatores se combinam da maneira mais favorável.
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Vênus ainda terá outro pico de brilho
Na escala de magnitudes usada pela astronomia, quanto menor e mais negativo é o número, maior é o brilho aparente de um objeto. Com magnitude próxima de −4,80, Vênus ficará muito mais luminoso do que qualquer estrela e será o terceiro objeto natural mais brilhante do céu, atrás apenas do Sol e da Lua.
A atual aparição vespertina, porém, está chegando ao fim. Vênus continuará se aproximando visualmente do Sol até passar entre a Terra e o astro no fim de outubro. Depois, voltará a aparecer no céu antes do amanhecer e terá um novo período de grande brilho em novembro. Um levantamento citado pela Urânia Planetário aponta 29 de novembro como a data de um novo máximo, com magnitude estimada em aproximadamente −4,89.
Para quem quiser acompanhar o planeta nesta sexta, o principal cuidado é escolher um lugar com visão desimpedida para o oeste e começar a observação pouco depois do pôr do sol. Vênus deve aparecer como um ponto extremamente luminoso no céu, sem exigir equipamentos astronômicos. O fenômeno também pode ser uma oportunidade para observar como a posição e as fases do planeta alteram seu brilho aparente ao longo do ano.