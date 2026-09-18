Vênus atingirá nesta sexta-feira (18) o ponto máximo de brilho de sua atual aparição no céu do entardecer. O planeta chegará a aproximadamente magnitude −4,80 e poderá ser observado a olho nu pouco depois do pôr do sol, inclusive durante o crepúsculo, desde que as condições de visibilidade sejam favoráveis.

Para encontrar o planeta, a orientação é olhar para o oeste, na mesma região do horizonte onde o Sol desaparece. Vênus aparecerá como um ponto de luz muito intenso e deverá se destacar das estrelas próximas. Não é necessário usar telescópio ou binóculo, mas um local com o horizonte livre de prédios, árvores e outros obstáculos facilita a observação.

A intensidade do brilho é explicada pela posição de Vênus em relação à Terra e ao Sol. Como o planeta está se aproximando da região entre a Terra e o Sol, seu tamanho aparente aumenta, enquanto a parcela iluminada que pode ser vista diminui. O máximo ocorre justamente quando esses dois fatores se combinam da maneira mais favorável.