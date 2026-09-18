18 de setembro de 2026
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Feira oferece espaço grátis para pequenos negócios de Piracicaba

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
A Feira do Empreendedor 2026 será realizada de 19 a 22 de outubro, no São Paulo Expo, na capital paulista.
A Feira do Empreendedor 2026 será realizada de 19 a 22 de outubro, no São Paulo Expo, na capital paulista.

Pequenos negócios da região de Piracicaba podem se inscrever para expor gratuitamente na Feira do Empreendedor 2026, que será realizada de 19 a 22 de outubro, no São Paulo Expo, em São Paulo. A participação será subsidiada pelo Sebrae-SP.

O espaço “Sebrae Comunidades – Shopping Compre do Pequeno” terá cerca de 1,3 mil metros quadrados e contará com áreas de exposição regionalizadas, produção de conteúdo e experiências. Cada empreendedor selecionado terá direito a um nicho expositor, identificação visual, iluminação, limpeza das áreas comuns e apoio operacional.

A oportunidade é voltada a microempreendedores individuais (MEIs), agricultores familiares, artesãos e associações sociais com foco em inclusão produtiva. Entre os segmentos prioritários estão artesanato, moda e acessórios, decoração, papelaria criativa, economia criativa, agricultura familiar, alimentação embalada, plantas, produtos sustentáveis, presentes e souvenires.

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Inscrições ficam abertas até 24 de setembro

Segundo Cinthia Campos, analista de negócios do Sebrae-SP, a participação pode ajudar os empreendedores a ampliar a divulgação das marcas, conhecer potenciais clientes e parceiros e fortalecer os negócios. “É uma boa oportunidade para mostrar a força e a relevância dos pequenos empreendedores da região de Piracicaba”, afirma.

As inscrições devem ser feitas até 24 de setembro, exclusivamente pelo formulário de seleção. Os requisitos e critérios para participar estão disponíveis no edital, e a divulgação dos selecionados está prevista para 30 de setembro.

Apesar de a estrutura de exposição ser subsidiada pelo Sebrae-SP, os empreendedores selecionados deverão arcar com as despesas de alimentação, hospedagem e transporte até São Paulo. O evento será realizado de 19 a 22 de outubro.

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