Pequenos negócios da região de Piracicaba podem se inscrever para expor gratuitamente na Feira do Empreendedor 2026, que será realizada de 19 a 22 de outubro, no São Paulo Expo, em São Paulo. A participação será subsidiada pelo Sebrae-SP.

O espaço “Sebrae Comunidades – Shopping Compre do Pequeno” terá cerca de 1,3 mil metros quadrados e contará com áreas de exposição regionalizadas, produção de conteúdo e experiências. Cada empreendedor selecionado terá direito a um nicho expositor, identificação visual, iluminação, limpeza das áreas comuns e apoio operacional.

A oportunidade é voltada a microempreendedores individuais (MEIs), agricultores familiares, artesãos e associações sociais com foco em inclusão produtiva. Entre os segmentos prioritários estão artesanato, moda e acessórios, decoração, papelaria criativa, economia criativa, agricultura familiar, alimentação embalada, plantas, produtos sustentáveis, presentes e souvenires.