Cães e gatos de Piracicaba podem passar a ter identificação por microchip caso um projeto aprovado em primeira discussão pela Câmara Municipal avance. A proposta cria um Sistema Municipal de Identificação, Registro e Cadastro de Cães e Gatos e prevê a obrigatoriedade da identificação eletrônica dos animais.

O projeto de lei 186/2026, de autoria da vereadora Alessandra Bellucci (Avante), com assinatura de Gustavo Pompeo (Avante), foi aprovado na 50ª Reunião Ordinária, na noite de quinta-feira (17). O texto recebeu substitutivo da Comissão de Legislação, Justiça e Redação (CLJR).

Segundo a proposta, o microchip terá uma numeração única e permanente, vinculada ao cadastro do animal e de seu tutor ou responsável. A identificação poderá facilitar a localização de animais perdidos e auxiliar na prevenção do abandono, dos maus-tratos e do comércio irregular. A implantação deverá ocorrer de forma gradual, conforme regulamentação.